Uzmanı açıkladı: Bebeklerde görülen kafa şekil bozuklukları neden olur?

Yayınlanma: 25.02.2024 - 15:43

Güncelleme: 25.02.2024 - 15:43

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Semra Işık, bebeklerde sıkça görülen kafa şekil bozukluklarını değerlendirdi.

Işık, bebeklerde kafa şekil bozukluklarının yatış pozisyonuna bağlı olarak gelişebileceği gibi, kraniyosinostoz adı verilen bir durumdan da kaynaklanabileceğini belirtti.

Bebeklerin kafatasında birçok ayrı sütür bulunduğunu ve bu sütürlerin beynin büyümesine izin vermek için açık olarak doğduklarını ifade eden Doç. Dr. Işık, sütürlerin erken kapanmasının kraniyosinostoz adı verilen kafa şekil bozukluğuna neden olduğunu açıkladı.

Bu durumun yatış pozisyonuna bağlı olarak da gelişebileceğini belirten Işık, her 2 bin-2 bin 500 canlı doğumda bir görülen kraniyosinostozun kafa şekil bozukluğuna yol açabileceğini dile getirdi.

Kafa şekil bozukluklarının bebeklerde oldukça yaygın olduğunu ancak her bebekte görülmeyeceğini vurgulayan Işık, özellikle bebeklerin ilk birkaç ayında sürekli olarak aynı pozisyonda yatmaları durumunda kafatasında şekil bozukluklarının ortaya çıkabileceğini ifade etti. Bu durumda bebeğin alnındaki kemiğin çıkıntılaşabileceğini ve kulaklarda hafif bir yer değiştirme olabileceğini belirtti.

Kafa şekil bozukluklarının en sık görülen türlerinden birinin "skafosefali" olduğunu söyleyen Işık, bu durumda kafatasının uzun ve ince bir görünüm aldığını ifade etti. Bu gibi durumların çocuklarda öğrenme güçlüğüne, zeka geriliğine ve diğer sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Işık, bu nedenle erken müdahalenin önemli olduğunu vurguladı.

Kafa şekil bozukluklarının tedavisinde zamanında müdahalenin kritik olduğunu belirten Işık, bazı ebeveynlerin "geçer" diye düşünerek müdahale etmekten çekindiklerini ifade etti. Ancak kraniyosinostoz gibi durumların erken teşhis edilip tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak, Işık, kafa şekil bozukluklarının kozmetik bir problem olarak görülmemesi gerektiğini ve tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini dile getirdi. Bu nedenle, bebeklerde herhangi bir kafa şekil bozukluğu belirtisi fark edildiğinde bir uzmana başvurulması gerektiğini önemle vurguladı.