Uzmanı açıkladı: Jinekolojik hastalıkların 3 nedeni

Yayınlanma: 17.11.2023 - 12:35

Güncelleme: 17.11.2023 - 12:35

Jinekolojik hastalıkların kadınların hayatını en çok etkileyen hastalıklardan olduğunu belirten uzmanlar, jinekolojik hastalıkların sebebplerini sıraladı. Ayrıca jinekolojik hastalıkların tedavisinde pek çok yeni yöntem geliştildiğini anlattı. Prof. Dr. Murat Naki Robotik cerrahi hakkında bilgi vererek yeni yöntemleri sıraladı.

Robotik cerrahinin açık cerrahiye kıyasla bir dizi avantaj barındırdığının altını çizen Prof. Dr. Naki, "Robotik cerrahinin daha az kan kaybı, transfüzyon ihtiyacı, ameliyat sonrası ağrı ve rahatsızlık, yara izi ve daha düşük enfeksiyon riski gibi avantajları bulunuyor. Ayrıca, ameliyatların daha hassas bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Hastalar, robotik cerrahi sonrası kısa bir sürede günlük yaşamlarına dönebiliyor. Bu tedavi seçeneği, hastaların kanseri daha etkili bir şekilde yönetmelerini ve daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini mümkün kılıyor" ifadelerini kullandı.

JİNEKOLOJİK HASTALIKLARIN 3 NEDENİ: ENFEKSİYON, HORMONLAR VE GENETİK

Dünya genelinde birçok kadının jinekolojik hastalıklarla mücadele ettiğini belirten Prof. Dr. Naki, bu hastalıkların 3 ana nedenini şöyle anlattı:

“Rahim, yumurtalıklar ve diğer üreme organlarında görülebilen jinekolojik hastalıkların üç ana nedeni bulunuyor. Bunların ilk sırasında enfeksiyonlar geliyor. Kadın üreme organlarında meydana gelen enfeksiyonlar, jinekolojik hastalıkların yaygın bir nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar bakteriyel, viral veya fungal enfeksiyonlar, vajinit, servisit ve pelvik inflamatuar gibi çeşitli rahatsızlıklara da yol açabiliyor. Cinsel yolla bulaşan HPV gibi enfeksiyonlar da bu kategoride yer alıyor ve rahim ağzı kanseri gibi daha ciddi durumlara sebep olabiliyor."

"DOĞUŞTAN GELEN ANATOMİK ANORMALLİKLER DE JİNEKOLOJİK HASTALIKLARA ZEMİN HAZIRLIYOR"

Hormonal dengesizliklerin de jinekolojik hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olabileceğini belirten Prof. Dr. Naki, "Adet düzensizlikleri, polikistik over sendromu (PCOS), endometriozis ve menopoz gibi durumlar, hormonal değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Bu gibi faktörler, üreme organlarının normal fonksiyonlarını etkileyebiliyor. Öte yandan kadın üreme sisteminin anatomik yapısındaki sorunlar veya organlarda oluşan tümörler de rahim myomları, over kistleri, rahim ağzı polipleri ve rahim kanseri gibi jinekolojik hastalıkların oluşmasını tetikleyebiliyor. Doğuştan gelen bazı anatomik anormallikler de hastalıklara zemin hazırlayabiliyor" dedi.