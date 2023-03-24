Jinekolojik kanserlerde erken tanı çok önemli

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 07:00

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Işık, kadın jinekolojik kanserleri hakkında önemli bilgiler verdi.

"SIKI BİR TAKİP ŞART"

Rahim ağzı kanseri için rutin smear taramasının gerekli olduğunu belirten Işık, "Kanser tanısı almadan önce, kanser tedavisi sırasında ya da tedavi sonrasında sıkı kontroller ve sıkı bir takip şarttır. Aslında kadın jinekolojik kanserlerinin çoğu erken tanı, teşhis ve tedavi ile henüz kanser oluşmadan tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle kanser tanısı almadan rutin jinekolojik kontrollerin yapılması önemlidir. Toplumda jinekolojik kanserler denildiğinde en sık rahim ağzı kanseri, rahim içi kanseri ve yumurtalık kanseri karşımıza çıkmaktadır. Rahim ağzı kanseri için rutin kadınlarda mutlaka smear taraması gerekmektedir” diye konuştu.

“KANSER SON DEĞİL YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİDİR”

Işık, “Ultrason taraması özellikle, rahim içi kanserleri için takipte önemli bir kılavuzdur, yine ultrason taraması yumurtalık kanseri için biz hekimlere yol göstermektedir. Rahim duvarı ile ilgili kanser türleri veya tüplerle ilgili kanser türleri ultrason yöntemiyle ve gerektiğinde biyopsi yöntemiyle tanı alınabilmektedir. Kanserlerin tanısı alındıktan sonra etkin bir şekilde cerrahi olarak ameliyatla veya kemoterapi denilen ilaçla tedavi edilmektedir. Hastalar gerek tedavi sürecinde gerek tedaviden sonra sıkı bir takip protokolüne maruz bırakılırlarsa yaşam sürelerinde etkili bir uzama elde edilmektedir. Aslında kanser bir son değil bir yaşam tarzı değişikliğidir" ifadelerini kullandı.