Uzmanı açıkladı: Lazer ameliyatı sonrası göz numarası eskiye döner mi?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:31

Güncelleme: 18.01.2024 - 12:31

Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurlarının tedavisinde kullanılan özel bir lazer yöntemi olan excimer lazer ile göz numaralarının düzeltilmesi sağlanıyor. Bu işlemin, halk arasında göz çizdirme olarak bilindiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Lütfi Seyrek, "Geçmişte göz kusurlarının düzeltilmesi için kornea, yani gözün en öndeki saydam kısmına hassas bıçaklar ile çizikler oluşturulurdu. Göz çizdirme terimi, aslında bu yöntem için kullanılırdı. Oysa günümüzde göz numarasını düzeltme işlemi, excimer lazerlerle yapılmakta ve korneada herhangi bir çizik oluşturulmamaktadır. Dolayısıyla göz numaralarından kurtulmak için yapılan işlem için göz çizdirme yerine, excimer lazer teriminin kullanılması daha doğrudur" dedi.

18-40 YAŞ ARALIĞINDA UYGULANIYOR

Halk arasında, lazerle düzeltilen göz kusurlarının ilerleyen zamanlarda eski haline döneceği gibi yanlış bir düşünce olduğunu söyleyen uzman doktor, "Excimer lazer ameliyatı sonrası gözün eski numarasına dönmesi mümkün değildir” diyerek, “Excimer lazer ameliyatları 18-40 yaş aralığında, muayene sonrası göz yapısı uygun olan tüm hastalara yapılabilir. Aslında 40 yaş üzerine de uygulanabilir fakat bu hastalarda yakın görme sorunu başladığı için, operasyon sonrası yakın gözlüğü kullanma ihtiyacı doğabilir. Gözün eski numarasına dönmesi değil, yaşın ilerlemesiyle birlikte sadece ihtiyaç halinde yakın gözlüğü kullanılması söz konusu olabilir. Günümüz teknolojisinde excimer lazer ile sadece uzak görme bozuklukları düzeltilebilmektedir. İlerleyen yaşla orantılı olarak, kornea ve göz içi mercekteki değişimlere bağlı olarak küçük numaralar oluşabilir. Genellikle tekrar gözlük kullanımına ihtiyaç duyulmamaktadır" ifadelerini kullandı.

LAZER İŞLEMİ ÖNCESI GÖZE CHECK-UP YAPILIYOR

Miyopta yaklaşık 10 numaraya kadar, astigmat ve hipermetropide de yaklaşık 6 numaraya kadar olan göz kusurlarının lazer ile düzeltilebileceğini kaydeden Op. Dr. Lütfi Seyrek, işlem hakkında bilgi verdi:

"Hasta, lazer işleminden önce detaylı bir göz muayenesinden geçiriliyor. Lazer uygulanacak olan korneanın filmleri çekiliyor. Göz içi ve göz arkasına damlalı muayene yapılıyor. Göz kuruluğu testleri yapılıp operasyona uygunluğu değerlendiriliyor. Hastanın göz numarası, astigmatın varlığı, kornea kalınlığı ve göz kuruluğu gibi birçok faktör değerlendirilerek hastayla birlikte işleme karar veriliyor."