Sahte güneş gözlükleri göz hastalıklarına davetiye çıkarıyor

Yayınlanma: 07.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 07.07.2023 - 07:00

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fatih Kenar, güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Kenar, "Güneş gözlüğünün camının kaliteli olması gerekir. Sağlık Bakanlığı, ithal tüm güneş gözlüklerinde tescil sertifikası mecburiyeti getirmiştir. Gözlüğünüzü mutlaka sertifikasıyla birlikte alınız. En önemli unsur ise gözlüklerde mor ötesi ışını kestiğine dair tescil bulunması gerekir” diye konuştu.

"GÖZ SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR"

Kalitesiz güneş gözlüğünün yol açabileceği zararları sıralayan Kenar, “Sahte güneş gözlükleri, gerçek güneş gözlükleri gibi güneş ışınlarını engellemeyen veya uygun kalite ve güvenlik standartlarına sahip olmayan ürünlerdir. Bu nedenle, sahte güneş gözlükleri kullanmak, göz sağlığı için tehlikeli olabilir” ifadelerini kullandı.

Kenar, sahte güneş gözlüklerinin tehlikelerine yönelik şunları söyledi:

"UV Koruması Olmaması: Gerçek güneş gözlükleri, zararlı UV ışınlarını engellemek için tasarlanmış özel bir koruma sağlar. Retina zararlı güneş ışınlarından fazlasıyla etkilenebilir. Güneş ışınlarına direkt bakmak, birçok hastalığa neden olmaktadır. Retinanın zarar görmesi, katarakt gibi hastalıklar bunların başında gelir. Bu sebeple güneşli havalarda özellikle yaz aylarında gözlerimizi korumak için güneş gözlüğü kullanmak gerekiyor. Ancak kalitesiz güneş gözlükleri, ultraviyole ışınlarını geçirdiği için göz bebeklerini büyütür. Bu da zararlı ışınların göze daha çok girmesine neden olur. Retina olumsuz etkilenerek rahatsızlıklar ortaya çıkar. Sahte gözlüklerde bu koruma genellikle bulunmaz veya etkisizdir. UV ışınları gözlerinizi ve çevresindeki hassas dokuları etkileyerek katarakt, sarı nokta hastalığı ve göz yanıkları gibi ciddi sorunlara yol açabilir."