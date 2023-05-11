Uzmanı açıkladı: Türkiye’de HIV enfeksiyonu artıyor!

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meryem Çolak, "Tüm dünyada HIV enfeksiyonu ve AIDS’in rakamları azalma eğilimi gösterirken maalesef ülkemizde bu rakamlar gittikçe artıyor" dedi.

İHA
Yayınlanma: 11.05.2023 - 18:46
Uzmanı açıkladı: Türkiye’de HIV enfeksiyonu artıyor!
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KBÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meryem Çolak, Türkiye’de HIV enfeksiyonunun artış gösterdiğini belirtti.

"Tüm Yönleriyle HIV Enfeksiyonu ve AIDS" başlığıyla yola çıktıklarını ifade eden Çolak, "Tüm dünyada HIV enfeksiyonu ve AIDS’in rakamları azalma eğilimi gösterirken maalesef ülkemizde bu rakamlar gittikçe artıyor. Bunun temel nedeni maalesef HIV pozitif ya da AIDS olan insanlar damgalamaya maruz kalıyorlar. Bu da aslında enfeksiyonu tam tanımamızdan ve bilmememizden kaynaklanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"AIDS ENFEKSİYONLARINA AİT PREVALANSIN DÜŞMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

HIV enfeksiyonu ve AIDS’e sahip hastaların tedavi seçenekleriyle hayat kalitelerini oldukça yüksek tutulabildiğini aktaran Doç. Dr. Çolak, "Farkındalığı sağlayarak eğitimlerle hem insanların tanıdan korkmaması ve tedaviye yaklaşması hem de enfeksiyonun ne olduğunu bilmesi bizim için son derece kıymetli. Bu eğitimlerimizin devamı da olacak. Farkındalığı artırıp bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Belki bu şekilde bilinç oluşturarak insanların kolaylıkla tanıya ulaşabilecekleri ve tedaviyi kolaylıkla alabilecekleri bilincini oluşturabilirsek ilerleyen yıllarda artık ülkemizde AIDS enfeksiyonlarına ait prevalansın düşmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.


HIV AIDS

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