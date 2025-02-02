Uzmanı anlattı: Ağız sağlığı beyni nasıl etkiliyor?

Yayınlanma: 02.02.2025 - 14:59

Güncelleme: 02.02.2025 - 14:59

Uzman Diş Hekimi ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, ağız sağlığının beyin üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Özkan, ileri diş eti hastalıklarının yalnızca diş kaybına yol açmakla kalmayıp aynı zamanda beyin sağlığını tehdit eden bir enflamasyon kaynağı olduğunu belirtti.

DEMANS RİSKİ 2 KAT ARTIYOR



2024 yılında yapılan bilimsel araştırmalara göre, diş eti hastalıkları olan bireylerde demans riski 2 kat artıyor. Özellikle Porphyromonas gingivalis bakterisinin, alzaymıra neden olan amiloid plakları tetiklediği bilimsel olarak kanıtlandı. Diş kaybı yaşayan bireylerde hafıza performansının %35 düştüğü ve dikkat süresinin %28 azaldığı ortaya konuldu.

DİŞ SIKMANIN BEYİN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ



Diş sıkma ve gıcırdatmanın (bruksizm) beyin sağlığına olumsuz etkileri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkan, çiğneme sırasında çene kaslarının aktif kullanılmasıyla beyne daha fazla kan pompalanarak hafıza ve dikkat süresinin güçlendiğini, ancak aşırı diş sıkmanın bu faydayı tersine çevirdiğini belirtti.

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN AĞIZ SAĞLIĞINIZI KORUYUN



Prof. Dr. Özkan, ağız ve diş sağlığını korumanın beyin sağlığı için de kritik olduğunu belirterek şu tavsiyelerde bulundu:

?? Düzenli diş hekimi muayenesi yaptırın.

?? Eksik dişlerinizi implant veya uygun tedavilerle telafi edin.

?? Çürük dişlerinizi zamanında tedavi ettirin.

?? Diş eti hastalıklarının ilerlemesini önlemek için diş taşı temizliği yaptırın.

?? Sabah ve akşam 2’şer dakika dişlerinizi fırçalayın, diş ipi ve dil temizleyici kullanın.

?? Günde 10 dakika şekersiz sakız çiğnemek demans riskini %17 azaltıyor.

?? Çene egzersizleri yaparak beyin fonksiyonlarını destekleyin.

Diş sağlığınızı koruyarak beyin fonksiyonlarınızı güçlendirebilir, ilerleyen yaşlarda oluşabilecek nörolojik hastalıkların önüne geçebilirsiniz.