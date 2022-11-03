Uzmanı löseminin en sık belirtilerini açıkladı

03 Kasım 2022 Perşembe, 12:13

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Korkmaz, lösemilerin normalde farklı tiplerde kan hücrelerine dönüşecek olan hücrelerden köken alan kanserler olduğunu kaydetti. Korkmaz, “Çocukluk çağında en sık görülen kanser türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Löseminin, çoğu çocukta belirti vermeden önce, erken teşhisi için yaygın olarak kullanımı önerilen bir kan tetkiki veya diğer tarama testleri bulunmamaktadır" dedi.

Öte yandan Korkmaz, "Çocuğun doktora gitmesini sağlayacak belirtilere yol açtığından çocukluk çağı lösemilerine sıklıkla tanı konabilmektedir. Lösemileri erken saptamanın en iyi yolu, söz konusu hastalığın belirtilerini gözden kaçırmamaktır. Lösemi riskinin yüksek olduğu bilinen çocuklarda birçok hekim durumu yakından takip ederek düzenli tıbbi kontrolleri sürdürmekte ve şüphe uyandıran hallerde, ilave başka testler önermektedir. Benzer durumlar diğer kanser türleri için kemoterapi ve radyasyon tedavisi alan, organ nakli yapılan veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar alan çocuklar için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.

"BU İHTİMALİN DAHA YÜKSEK OLDUĞU..."



Korkmaz, şöyle devam etti:

"Löseminin belirtileri şu şekilde sıralanabilir, kansızlık enfeksiyonlara yatkınlık, sık sık hastalanma, yüksek ateş, çeşitli kanamalar burun kanaması, diş eti kanamaları, cilt altı kanaması gibi, ciltte sık sık çürük oluşumu, kesik oluştuğunda kanamanın güçlükle durdurulması; iştahsızlık, kilo kaybı dalak veya karaciğerde büyüme; lenf düğümlerinde şişlikler halsizlik, solukluk, çabuk yorulma, çarpıntı; kemik ve eklemlerde ağrılar, şişlik ve hareket kısıtlığı. Yukarıda sayılan belirtilerden birçoğunun lösemi dışı herhangi başka bir sebepten de kaynaklanabileceği ve aslında bu ihtimalin daha yüksek olduğu unutulmamalıdır”