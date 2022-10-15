Uzmanı uyardı: Egzama çoğunlukla erken çocukluk döneminde başlıyor
Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzm. Dr Elif Şenbaba, Atopik dermatitin (Egzama) (AD) bir çok faktöre (genetik, çevresel) bağlı olan kronik bir cilt hastalığı olduğunu egzamanın çoğunlukla erken çocukluk döneminde başladığını belirtti.
Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzm. Dr Elif Şenbaba, atopik dermatitin en önemli bulgusu cilt kuruluğu olduğunu açıkladı.
Şenbaba, "Kuruluk sonucunda ciltte kaşıntılar oluşur. Kaşıntı atopik dermatite özgü cilt yaralarının çıkmasına neden olur" değerlendirmesinde bulundu.
"BESİN ALERJİLERİ GÖRÜLEBİLİR"
Şenbaba şöyle devam etti:
"Kaşıntıyı terleme, sıcak, tahriş edici maddeler ve alerjenler artırır. Kaşınma ile cilt bütünlüğü daha da bozulur ve egzama olarak tanımladığımız yaralar meydana gelir. Bebeklik döneminde en sık yüzde (sıklıkla yanaklarda), saçlı deride, diz ve dirsek bölgelerinde ve kulak arkasında görülür. Bez bölgesi genellikle etkilenmemiştir.
İki yaşından büyük çocuklarda daha çok dirsek önü, diz arkası, boyun, el ve ayak bileği bölgesini tutar. Atopik dermatiti olan çocukların yarısına yakınında besin alerjileri görülebilir. Bu hastaların mutlaka besin alerjisi yönünden Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda, Atopik Dermatit hastalığının tanı tedavi ve takibi yapılmaktadır."
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