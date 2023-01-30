Uzmanı uyardı: Görme problemleri çocukların okul başarısını etkileyebilir!

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 17:14

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 17:14

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Arzu Aşıcı, çocuklarda oluşan ve okul başarısını etkileyen görme problemleri hakkında merak edilenleri açıkladı.

Aşıcı, çocukların okulda okumayı öğrenmekten tahtayı görmeye kadar, zorluk yaşadıklarında birçok ebeveyn ve öğretmenin çocuklarda görme sorunlarının varlığına işaret ettiklerini düşündüklerini ve bazen de haklı olabildiklerini vurguladı.

'GÖRME SORUNLARI ÖĞRENME YETENEĞİNİ SINIRLAYABİLİR'

Op. Dr. Aşıcı, "Gözlükler veya kontakt lensler genellikle çocukların sınıfın önündeki tahtayı ve sıralarındaki kitapları daha iyi görmelerine yardımcı olur. Basit kırma kusurlarını ortadan kaldırmak, çocuğunuzun görsel olarak okula hazır olduğundan emin olmanın ilk adımıdır. Ancak miyopluk, ileri görüşlülük ve astigmatizm öğrenmeyi zorlaştırabilecek tek görme bozukluğu değildir" ifadelerini kullandı.

Gözlerin çalışma şekli ve beynin görsel bilgileri nasıl işlediğiyle ilgili daha az belirgin görme sorunları da çocukların öğrenme yeteneğini sınırlayabildiğini söyleyen Op. Dr. Aşıcı, "Akademik ve okuma performansını etkileme potansiyeline sahip herhangi bir görme sorunu, öğrenmeyle ilgili görme sorunları olarak kabul edilir" dedi.

"Çocuğunuz bu belirtilerden bir veya daha fazlasını gösteriyorsa ve öğrenme sorunları yaşıyorsa, öğrenmeyle ilgili bir görme sorunu yaşıyor olabilir" diyen Aşıcı, öğrenme ile ilgili görme problemlerinin belirtilerini şöyle sıraladı:

"Baş ağrısı veya göz yorgunluğu,

Bulanık görme veya çift görme,

Şaşı gözler veya birbirinden bağımsız hareket ediyor gibi görünen gözler,

Okumaktan ve çalışmayı bitirmekten hoşlanmama veya kaçınma,

Görsel görevler sırasında kısa dikkat süresi,

Tek gözü kullanmak için başını çevirmek veya eğmek veya bir gözü kapatmak veya örtmek,

Okurken veya yazarken kafayı kitaba veya masaya çok yakın yerleştirmek,

Aşırı yanıp sönme veya gözleri ovuşturma,

Okurken yer kaybetmek veya parmağı kılavuz olarak kullanmak,

Yavaş okuma hızı veya zayıf okuduğunu anlama,

Okuduğunu hatırlamada zorluk,

Kelimeleri atlamak veya tekrarlamak veya benzer kelimeleri karıştırma,

Kelimelerin veya harflerin sürekli ters çevrilmesi (ikinci sınıftan sonra),

Şekilleri hatırlama, tanımlama veya yeniden oluşturma zorluğu,

Zayıf göz-el koordinasyonu,

Gelişimsel olgunlaşmamışlığın kanıtı"

Son olarak Aşıcı, kapsamlı bir değerlendirme için çocukların görme ve öğrenmeyle ilgili görme sorunları konusunda uzmanlaşmış bir göz doktoruna görünülmesi gerektiğine dikkat çekti.



