Uzmanı uyardı: 'Güneş çarpması olan çocuğunuza sakın soğuk duş yaptırmayın'

Yayınlanma: 18.08.2024 - 17:40

Güncelleme: 18.08.2024 - 17:44

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Açıkgözoğlu, 5 yaş altı çocukların güneş çarpması riskinin daha yüksek olduğunu belirtti. Açıkgözoğlu, aşırı sıcaklarda ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğini ve güneş çarpması durumunda doğru ilk yardım uygulamalarını bilmelerinin önemini vurguladı.

Güneş çarpması, aşırı sıcaklık ve güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmanın sonucunda meydana gelir. Dr. Açıkgözoğlu, sıcak çarpmasının çocuklarda özellikle tehlikeli olduğunu ve belirtilerinin şunlar olduğunu ifade etti:

"Vücut ateşinin yükselmesi, ciltte kuruluk ve kızarıklık, kusma, bulantı, nabız yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve baş dönmesi, zihin karışıklığı ve bayılma."

Sıcak çarpması olan bir çocukta ilk yapılması gerekenin vücut ısısını düşürmek olduğunu belirten Açıkgözoğlu, "Soğuk suya daldırma yöntemi titremeye neden olabileceğinden tavsiye etmiyoruz. Bunun yerine, oda ısısını klima veya fanlarla düşürmeli, çocuğun kıyafetlerini çıkarmalı ve ılık su ile ıslatılmış bezler kullanarak vücut ısısını düşürmelisiniz. Bilinci açık ise su veya tuzlu ayran verebilirsiniz. Bilinci kapalıysa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

Açıkgözoğlu, güneş çarpmasını önlemek için de bazı genel kuralları hatırlattı. Çocukların sabah 10’dan önce güneşlenmesini önerirken, 11.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarından kaçınılmasını tavsiye etti.

Gölge yerler tercih edilmeli, şapka ve açık renkli pamuklu giysiler kullanılmalı, yeterli sıvı tüketimi sağlanmalı ve ılık duş alınmalıdır. Ayrıca, kapalı arabalarda çocuk bırakılmaması gerektiği uyarısında bulundu:

"Kapalı arabaların içi hızla ısınır, bu yüzden çocukları yalnız bırakmamalısınız. Arabanız park edildiğinde, çocuğun içeri girmesini önlemek için kapıları kilitli tutun."