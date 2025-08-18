Uzmanı uyardı: 'Güneş gözlüğü dört mevsim kullanılmalı'

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bayram Çalışkan, güneş gözlüğü kullanımının göz sağlığı açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Dr. Çalışkan, güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarının ciddi göz hastalıklarına yol açabileceğini belirterek, özellikle çocuklar, kontakt lens kullanıcıları ve açık havada uzun süre kalan bireylerin güneş gözlüğü kullanımını ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

“Güneşin zararlı UV ışınlarını kesmesi, gözümüzü bu ışınlardan koruması açısından çok önemli” diyen Dr. Çalışkan, korunmasız gözlerin katarakt, pterjium (gözde et büyümesi) ve retina hasarları gibi rahatsızlıklarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

SADECE KOYU CAM YETMEZ: UV 400 ŞART

Güneş gözlüğü seçiminde cam koyuluğu yerine UV 400 korumasının esas alınması gerektiğinin altını çizen Dr. Çalışkan, “Koyu cam, UV koruması yoksa göz bebeğini genişleterek daha fazla zararlı ışının göze girmesine neden olur. Bu da göz sağlığını daha çok tehdit eder” dedi.

Dr. Çalışkan, gözlük camlarında yer alan “UV 400” ibaresinin gözleri zararlı ultraviyole ışınlardan koruyacak minimum kalite standardı olduğunu vurguladı. Ayrıca, kalitesiz ve merdiven altı üretim gözlüklerin göz sağlığına ciddi zarar verebileceğini kaydetti.

POLARİZE CAMLAR GÖRSEL KONFOR İÇİN

Dr. Çalışkan, güneş gözlüklerinde sıkça tercih edilen polarize camların UV koruması sağlamadığını belirterek, “Polarize camlar parlamayı azaltır. Özellikle şoförler veya deniz kenarında vakit geçirenler için idealdir. Ancak UV ışınlarını engellemez” dedi.

ÇOCUKLAR VE LENS KULLANANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI

Çocukların güneş ışınlarına karşı yetişkinler kadar savunmasız olduğunu hatırlatan Dr. Çalışkan, erken yaşta güneş gözlüğü kullanımının ilerleyen yaşlarda göz hastalıklarını önlemede etkili olduğunu belirtti. Lens kullanıcıları için ekstra koruma gerektiğini vurgulayan uzman, “Lens UV korumalı olsa bile yeterli değildir. Güneş gözlüğü ile desteklenmesi gerekir. Gerekirse numaralı güneş gözlüğü tercih edilebilir. Güneş gözlüğü kullanımının sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmamalıdır. UV ışınları yılın dört mevsim etkili olduğundan, her dışarı çıkıldığında güneş gözlüğü takılmalıdır” diye konuştu.