Uzmanı uyardı: Kalitesiz güneş gözlüğü göz sağlığını bozabilir

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte raflardan inen ve günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen güneş gözlükleri, çoğumuz için sadece şık birer aksesuar olarak görülüyor. Ancak uzmanlar, güneş gözlüğü tercihinin estetikten ziyade doğrudan bir göz sağlığı zorunluluğu olduğunu belirtiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, merdiven altı veya lisanssız satılan sahte güneş gözlüklerinin, gözü korumak bir yana, güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarına maruziyeti artırarak geri dönüşü olmayan hastalıklara davetiye çıkardığını açıkladı.

"GÖZÜN GÜNEŞ KREMİ"

Güneş gözlüklerinin sadece kozmetik amaçlı aparatlar olarak değerlendirilmesinin büyük bir hata olduğunu ifade eden Op. Dr. Yavuz Özpınar, doğru ürünün önemini şu sözlerle aktardı:

"Güneş gözlüklerini aslında gözün bir güneş kremi gibi düşünebiliriz. Gözümüz direkt güneş ışınlarına ve ultraviyole ışınlarına maruz kaldığı zaman birçok hastalığı hızlandırabiliyor veya çok erken yaşta ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bunlar arasında en sık karşılaştıklarımız; erken yaşta görülen katarakt, halk arasında 'göz eti' veya 'kuş kanadı' olarak bilinen pterjium ve erken başlangıçlı sarı nokta hastalıklarıdır. İşte kaliteli bir güneş gözlüğü kullanmak, gözü tam olarak bu tehditlerden korur."

YANLIŞ GÖZLÜK GÖZ BEBEĞİNİ KANDIRIYOR

Lisanssız ve ultraviyole koruması bulunmayan kalitesiz gözlüklerin mekanizmasını anlatan Op. Dr. Özpınar, sahte gözlük takıldığında gözün uğradığı ihaneti şu çarpıcı sözlerle özetledi:

"Yanlış bir güneş gözlüğü kullandığımız zaman, camın koyuluğundan dolayı gözümüz karanlık bir ortama girdiğini sanıyor ve ışığı daha iyi alabilmek için göz bebeğimiz büyüyor. Haliyle bu gözlüklerde gerçek bir ultraviyole filtresi olmadığı için, büyümüş olan göz bebeğinden içeriye normalde gireceğinden çok daha fazla ultraviyole ışını giriyor. Yani korunmak isterken; katarakt, göz eti ve retina hastalıklarının tamamına kendi elimizle davetiye çıkarmış oluyoruz. Bu durum direkt ameliyata götürür diyemeyiz ancak cerrahi müdahale veya görme kaybıyla ilişkili olabilecek hastalıklerin çıkış ve ilerleme hızını ciddi derecede artırır."

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ALIRKEN "UV 400" SERTİFİKASINA DİKKAT!

Göz sağlığının şansa bırakılamayacak kadar hassas bir konu olduğunu dile getiren Op. Dr. Yavuz Özpınar, bir göz hekimi olarak güneş gözlüğünde aradığı en temel özelliğin "Ultraviyole (UV) 400" koruması olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra kullanım amaçlarına göre de doğru kaplamaların seçilmesi gerektiğini söyleyen Özpınar; uzun yol şoförlerinin veya karlı/yağışlı yollarda araç kullananların yansımaları engelleyen polarize kaplamaları tercih etmesi gerektiğini, iç cam parlamalarını engelleyen antirefle kaplamaların ise konforu artırabileceğini ifade etti. Özpınar, vatandaşlara merdiven altı tezgahlardan veya güvenilir olmayan internet sitelerinden uzak durmalarını; rüştünü ispat etmiş, tecrübeli ve lisanslı optisyenlerden alışveriş yapmalarını tavsiye etti.