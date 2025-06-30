Uzmanı uyardı: 'Keneler yeni konakçı arayabilir'

Yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte Türkiye genelinde kene vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Bolu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Ok, kene ısırıklarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

2025’TE ŞİMDİYE KADAR 7 BİN VAKA, 15 CAN KAYBI

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) taşıyan kenelerin Türkiye'de ilk kez 2002’de görülmeye başlandığını söyleyen Ok, 2025 yılı itibarıyla vaka sayısının 7 bine ulaştığını, 15 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Geçmişten bugüne toplam vaka sayısının 17 bine, can kayıplarının ise 820’ye ulaştığını söyledi.

HER KENE TEHLİKELİ DEĞİL, AMA DİKKAT GEREKİYOR

Kenelerin tamamının KKKA taşıyıcısı olmadığını belirten Ok, Türkiye’de yaklaşık 35 tür bulunduğunu, ancak asıl tehlikenin “hyalomma marginatum” adı verilen türden kaynaklandığını vurguladı. Bu kenelerin vücutta 15 gün boyunca fark edilmeden kalabileceğini ifade etti.

SOKAK HAYVANLARININ TOPLANMASI KENELERİ BAŞKA CANLILARA YÖNLENDİREBİLİR

Kenelerin kan emerek yaşayan ve çok hızlı çoğalan canlılar olduğunu belirten Mehmet Ok, sokak hayvanlarının toplanmasının kenelerin yeni konakçılar aramasına neden olabileceğini söyledi. Bu nedenle düzenli paraziter mücadele yapılmasının önemine dikkat çekti.

KENELERDEN KORUNMAK İÇİN BASİT AMA ETKİLİ ÖNLEMLER

Vatandaşlara açık ve ormanlık alanlarda açık renkli, uzun giysiler giymeleri çağrısında bulunan Ok, dönüşte vücutlarını kontrol etmelerini ve kene tespiti halinde sağlık kuruluşuna başvurmalarını önerdi.