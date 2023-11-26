Uzmanı uyardı: Kış ayları obezite riskini arttırıyor

Yayınlanma: 26.11.2023 - 11:55

Güncelleme: 26.11.2023 - 12:00

Cerrahi Diyetisyen Cansu Arslan, kış aylarında ailecek tüketilen ağır besinlerin obezite riskini artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Obezitenin kalp hastalıkları, diyabet, uyku apnesi gibi birçok sağlık sorununa yol açabileceğini belirten Arslan, beslenmeye dikkat etmenin önemini vurguladı.

KALP HASTALIKLARI, DİYABET VE UYKU APNESİ

Diyetisyen Cansu Arslan, obezitenin sadece artan yağ yüzdesiyle sınırlı olmadığını, kalp hastalıkları, diyabet, uyku apnesi gibi bir dizi sağlık sorununu beraberinde getirdiğini belirtti. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam için beslenmeye dikkat edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

SEBZELERLE BESLENME VE PROTEİN AĞIRLIKLI AKŞAM YEMEKLERİ

Arslan, kış aylarında düşük kalorili ve bağırsak hareketliliğini artıran besinlerin tüketilmesini önerdi. Karnabahar, brokoli gibi sebzelerin tercih edilmesini ve akşam yemeklerinde protein ağırlıklı beslenmeye önem verilmesini vurguladı. Et ve balık gibi ürünlerin sezonunda bulunduğunu belirten Arslan, haftada 2 kez bu besinlerin tüketiminin doyurucu kalkmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

SU TÜKETİMİNE DİKKAT VE SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR

Arslan, su tüketiminin azalabileceği soğuk havalarda su içmeye özen gösterilmesini, kış gecelerini ağır hamur işleri, kızartma yerine kuru yemişler ve kuru meyveler gibi sağlıklı atıştırmalıklarla geçirmeyi önerdi. Ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirmek adına çeşitli bitki çaylarının demlenmesini ve günde en az 2 litre su tüketilmesini önemle vurguladı.

HAFİF ALTERNATİFLERLE SAĞLIKLI YAŞAM

Arslan, hafif alternatiflerin tercih edilmesini ve çay, kahve gibi içeceklerin suyun yerini tutmadığını belirterek su tüketimine özen gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.