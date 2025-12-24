Uzmanı uyardı: 'Obezite, erkeklerde sprem kalitesinin düşmesine yol açar'

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Semih Tangal, "Erkeğin kilosu ile semen kalitesi arasında doğrudan bir ilişkinin var olduğu görülmektedir. Obezite problemi olan ve baba olmak isteyen kişilerde öncelikle erkek kısırlığına sebep olan faktörlerin iyi değerlendirilmesi ve vakit kaybetmeden hastaya uygun tedaviye başlanması önemlidir. Günümüzde bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte sperm sayısı düşük olan veya hiç spermi olmayan erkeklerin dahi çocuk sahibi olma şansı mümkündür" diye konuştu.

'YAĞ HÜCRELERİ KANDAKİ TESTOSTERON MİKTARINI AZALTIR'

Doç. Dr. Tangal, "Yapılan araştırmaların sonuçları obezitesinin sperm sayı, hareket ve morfolojisini (şekil,yapı) negatif yönde etkilediğini bildirmiştir. Obez erkeklerin normal bir vücut kitle indeksi olan erkeklere kıyasla daha düşük semen hacmi, düşük sperm sayısı ve düşük sperm kalitesine sahip olma olasılıkları yüksekti. Bazı hormonal değişiklikler sperm üretimini ve kalitesini etkileyebilmektedir. Yağ hücreleri testosteronu östrojene çevirerek kandaki testosteron miktarını azaltır. Testosteron gerek cinsel performans gerekse sperm üretimi için son derece gerekli bir hormon iken, östrojen ise bunun tam tersine erkek fonksiyonlarını baskılamaktadır. Bunun yanı sıra sperm DNA bütünlüğünün başarılı fertilizasyon ve normal embriyonik gelişim için önemli olduğu bilinmektedir. Aşırı vücut yağı, reaktif oksijen türlerinin üretimini arttırarak sperm DNA'sına zarar verebilir, sperm hareketliliğini bozabilir ve genel sperm canlılığını azaltabilir. Skrotum yağlanmasının artması, bazen de karnın alt kesiminin ve uyluk yağlanmasının artması nedeniyle obez bireylerde testis dışı ısı üretimi de önemli bir sorun haline gelebilir. Bu da sperm parametrelerini negatif şekilde etkileyebilmektedir" ifadelerini kullandı.

OBEZİTENİN OLUMSUZ ETKİLERİNİ AZALTMANIN YOLLARI

Doç. Dr. Tangal, "Çocuk sahibi olmayı planlayan ve kilo problemi olan baba adaylarının gebelik planlamadan en az altı ay öncesinden egzersizlere başlaması ve sağlıklı beslenme programı oluşturarak yaşam pratiklerini değiştirmesi gerekir. Obezite tedavisinde atılması gereken ilk adım; obeziteye sebep olan faktörlerin iyi saptanması ve sağlıklı bir diyet programı uygulamaktır. Düşük yağlı, yüksek proteinli gıdalar tüketmek, meyve, sebze, tam tahıllar sperm kalitesini artırabilir. İşlenmiş gıdalar, şekerler ve doymuş yağların kullanımını sınırlandırmak gerekmektedir. Bu aşamada profesyınel rehberlik alıp hekimin önerileri doğrultusunda özel olarak hazırlanan diyet ve egzersiz programına sadık kalmak son derece önemlidir. Ayırca düzenli tıbbi kontrollerin ihmal edilmemesi de obezitenin erkek kısırlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemede yardımcı olacaktır. Baba adaylarının yapılan spermiyogram testi ile sperm hareketliliği ve sayısını görmek erken teşhis ve sorunu çözmek adına çok önemli bir adımdır. Obezitenin sperm sayısı ve kalitesi üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu bilinmekle birlikte obez erkeklerin kilo vermeyi destekleyen tedavi seçenekleri ile ya da yardımcı üreme yöntemleri ile bebek sahibi olma şansı olduğu da unutulmamalıdır" dedi.