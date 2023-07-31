Uzmanı uyardı: Serinlemek için tercih edilen havuzlar hastalık saçıyor!

Yayınlanma: 31.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 31.07.2023 - 07:00

Aşırı sıcakların etkisi altında olan ülkede vatandaşlar serinlemenin yollarını ararken, özelikle çocuklar başta havuz olmak üzere parklarda bulunan fıskiyeli yerlerde serinlemek için altına geçip suya giriyor.

Prof. Dr. İlyas Yolbaş ise, hijyen koşulları uygun olmayan havuzların tehlike saçtığını belirterek, ailelere uyarıda bulundu. Çocukların serinlemek için girecekleri havuzların temiz olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yolbaş, bu havuzların çeşitli hastalıklara neden olduğunu söyledi. Temmuz ayı ile beraber ülkede bunaltıcı sıcaklıkların yükseldiğini belirten Dr. Yolbaş:

"Artık maalesef çocuklarda serinlemek için havuzları tercih ediyorlar. Havuzlar içerisinde özel havuzlar var, site havuzları ya da hiç güvenli olmayan parklarda fıskiyeli havuzlar var. Tabii bunlar da birçok soruna neden olabilmektedir. Özellikle güvenli havuzlarda çocuklar yüzmedikleri zaman kulak enfeksiyonları, göz enfeksiyonları, bağırsak hastalıkları, parazit hastalıkları oldukça yoğun bir şekilde görünebilmekte" ifadelerini kullandı.

"YAZ AYLARINDA BİZLER ISHAL VAKALARINI ÇOK GÖRMEKTEYIZ"

Bazen bu hastalıkların çocuklarda ciddi hastalıklara neden olabildiğinin altını çizen Dr. Yolbaş, "Bu nedenle bizim ailelere önerilerimiz öncelikle temiz havuzlarda yüzmeleri gerekmektedir. Özel havuzlar, site havuzları bunlarında düzenli bir şekilde temizlenmesi lazım.

Şehir merkezlerinde su birikintileri olabiliyor kesinlikle çocukların buralarda yüzmesini istemiyoruz. Yaz aylarında bizler ishal vakalarını çok görmekteyiz. Bunun çoğu da havuz kaynaklı olabiliyor” diye konuştu.

Anzele Parkı’nın süs havuzuna serinlemek için girdiğini söyleyen Agit Turakcı, burada boğulma seviyesinin yüzde sıfır olduğunu, kimsenin hastalanmadığını, suyun sürekli aktığını söyledi.

Sıcaklardan dolayı yüzmeye geldiğini söyleyen Mehmet Başeğmez de, başka şansları olmadığını aktararak, "Ya Dicle Nehri’nde boğulacağız ya da burada yüzeceğiz. Su biraz soğuk ama alışıyoruz. Tertemiz su var. Buradaki su akıyor. Yüzmeyi bilenler burada boğulmaz” dedi.