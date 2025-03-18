Uzmanı uyardı: Yüksek şeker tüketimi beyin sağlığını olumsuz yönde etkiliyor

Yayınlanma: 18.03.2025 - 12:49

Güncelleme: 18.03.2025 - 12:50

Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Ömür Atacan Atasoy, yüksek şeker tüketiminin beyin sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Dr. Atasoy, aşırı şeker alımının beyin hücrelerine toksik etkiler yapabileceğini ve uzun vadede hafıza kaybı gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti. Özellikle yaşlı bireylerde bu durumun risk faktörlerini artırdığını ifade eden Dr. Atasoy, şekerin beyin üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Şeker tüketiminin kontrol altına alınması gerektiğine de değinen Dr. Atasoy, aşırı şekerin kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açarak ruh hali değişiklikleri ve dikkat dağınıklığına neden olabileceğini söyledi. Uzun vadede depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik rahatsızlıkların gelişmesine zemin hazırlayan bu durumun, beyin sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.

Sağlıklı bir zihin için dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan Dr. Atasoy, şeker tüketiminin azaltılmasının gerektiğini belirtti. Daha fazla sebze, meyve ve tam tahıllı gıdaların tüketilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Atasoy, sağlıklı yaşam tarzının beyin sağlığını korumak için en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.