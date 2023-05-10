Uzmanından 40 yaş üstü erkeklerin dikkat etmesi gereken 6 madde

Yayınlanma: 10.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 10.05.2023 - 07:00

Özellikle 40 yaş üstü erkeklerin iş ve aile ekseni etrafında giden döngüsünün içinde kendilerini ihmal edebildiklerini belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Koyuncu, gerek psikolojik gerekse de hormonal etkilerle erkeklerde hızlı yaşlanma meydana gelebileceğini ve ürolojik sorunların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Dikkat edilecek birkaç nokta ile erkeklerin sağlıklı bir ömür sürmelerine destek olunacağını vurgulayan Prof. Dr. Koyuncu, 40 yaş üstü erkeklerin sağlıkları açısından dikkat etmeleri gerekenler hakkında bilgi verdi.

“PROSTAT KANSERİ AÇISINDAN RUTİN TARAMALARINI YAPTIRMALARI GEREKİR”

Prof. Dr. Hakan Koyuncu, bu dönemde hem ürolojik hem de sosyal açıdan bazı parametrelere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, erkekler için sağlıklı ve mutlu bir ömür sürmesinin sırlarını şöyle paylaştı:

“Ailesinde kanser öyküsü olan erkeklerin özellikle prostat kanseri açısından rutin taramalarını yaptırmaları gerekir. Amerika’da bu tür öyküsü olan erkeklerde prostat taraması 40 yaşında başlamaktadır. Ailede öykü yoksa 45 yaşında taramalar başlayabilir. Prostat kanseri kanda PSA seviyeleri ölçülerek ve fiziki muayene ile teşhis edilebilmektedir. Bu iki tetkikten birinde anormallik varsa ileri tetkik istenebilir. Bunun yanında erkeklerin erken yaşta dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise böbreklerdir. Böbrek tümörleri, kanserleri artık yaş olarak erken görülmektedir. Bu nedenle 40 yaşa gelen erkeklerde hiçbir şikayet olmasa bile ürolojik açıdan mutlaka bir check-up yaptırılmalıdır. Bu check-up’ta özellikle de böbrek açısından tarama önem kazanmaktadır.

“HORMONAL DEĞİŞİKLİK OLABİLİR”

Prof. Dr. Hakan Koyuncu, “40 yaş sonrasında bazı hormonal değişiklikler de başlayabilir. Hatta erkeklik hormonlarında da düşüş gözlenebilir. Ancak herkeste bu hormonların normalin altına inecek diye bir kural olmamaktadır. Fakat erkeklerin hayat döngülerinin en aktif olduğu, en stres altında çalışılan bu süreçte aile ve iş arasında sağlık ihmal edilebilmektedir. Bu da hormonları etkileyebilmektedir. Özellikle de işin içine prostat kontrolü girdiğinde genelde pek çok erkek bunun bir yaşlanma belirtisi olduğunu düşünebilmektedir. Buna bağlı olarak da bazı erkeklerin vücut sağlıklarıyla cinsel performansları etkilenebilmektedir. Oysa bu bir yaşlanma belirtisi değildir. Aksine sağlıklı bir ömür için ürolojik kontroller önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 6 MADDE

40 yaş ve üstü erkeklerin yukarıdaki durumlar göze alındığında daha sağlıklı ve mutlu olmaları için dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hakan Koyuncu, 6 öneride bulunarak şu bilgileri paylaştı:

“Böbreklere dikkat edin: Erkeklerin böbreklerine dikkat etmesi gerekir. Bunun için de özellikle bol su tüketimi önemlidir. Kışın 2-2,5litre, yazın 2,5- 3 litre su tüketimi böbrek sağlığıyla birlikte genel vücut sağlığını da korumaktadır.

“Tuzsuz beslenin: Hem böbrek sağlığı hem de vücut için tuzsuz beslenilmelidir.

“Obeziteden korunun: Karbonhidrat ve yağın minimal olduğu; protein ve sebze ağırlıklı bir beslenme biçiminin benimsenmesi obezite açısından koruyucu olabilmektedir. Sağlıklı bir beslenme alışkanlığı hem fiziksel sağlığı korur hem de kilo dengesini sağlar.

“Spor yapın: Erkeklerin illa ağır sporlarla uğraşmasına gerek yok. Haftada iki ya da üç kere tempolu olarak yapılacak yürüyüşler kalp sağlığıyla birlikte ürolojik sağlığı dolayısıyla fiziksel sağlığı korumaktadır. Yürüyüş psikolojik sağlığı da olumlu desteklemektedir. Ayrıca obeziteye karşı da koruyucu olmaktadır.

“Kontrolleri aksatmayın: 40 yaş ve üstü erkeklerin prostat, böbrek taramalarını düzenli bir rutine oturtması sağlık risklerini oldukça düşürecektir. Özellikle ailesinde kanser öyküsü bulunan erkeklerin rutin kontrollerine özen göstermesi önemlidir.

“Hobiler edinin: Hayatın iş ve aile alanında aktif olan erkekler kendilerine zaman ayırmayı unutabilir. Bu da hormonal dengeyi dolayısıyla da hem psikolojik hem de fiziksel sağlığı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle edinilecek bir hobi hormonal dengeye pozitif etki ederken psikolojik sağlığı da destekleyecektir. Hayata ne kadar motive olunursa, hormonlar da o kadar doğru çalışır.”



