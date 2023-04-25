Araştırma: Sağlıksız beslenme 'agresif prostat kanseri' riskini artırabilir
İspanya'da yapılan yeni bir araştırmada, sağlıksız beslenmenin "agresif prostat kanseri" riskini artırabileceği tespit edildi.
Araştırmacılar, İspanya'da 1992-1996 yıllarında 15 bin 296 kişinin yemek yeme alışkanlıklarını inceledi.
Araştırmada, bu gözetim grubunda sağlıklı beslenme alışkanlıkları bulunmayan 609 kişide "agresif prostat kanseri" geliştiği görüldü.
Hindustan Times'ın haberine göre, araştırmacılardan Adela Castello-Pastor konuya dair açıklamasında, bulguların sağlıksız beslenme alışkanlıklarından kaçınmanın agresif prostat kanserini önlemek için en iyi beslenme stratejisi olabileceğini gösterdiğini kaydetti.
Castello-Pastor, sağlıklı beslenmenin diğer kronik hastalıkların gelişme riskini de azaltabileceğini vurguladı.
Sağlıksız beslenme alışkanlığı, yüksek miktarda yağlı süt ürünleri, işlenmiş et ve et ürünleriyle tatlı ve tahıl ürünlerinin yanı sıra kalorili içecekleri tüketmek olarak biliniyor.
Öte yandan, araştırmada, sağlıklı beslenme alışkanlığının ise prostat kanser riskine bir etkisinin bulunmadığına da işaret edildi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimin döviz aldığı belli oldu
- Süleyman Soylu'nun mitingi alay konusu oldu!
- ORC seçime 20 gün kala anket paylaştı
- Müfreze filmi konusu nedir? Müfreze oyuncuları kim?
- Oğuzhan Uğur: Son gün karar aldık, yayınlamayacağız
- İnce'nin 'Akşener' iddiasına yalanlama
- Altaylı'dan Kurum'a: Buna ekonomi yönetimi dersiniz...
- Millet İttifakı'nın otobüsünde dikkat çeken diyalog
- Memleket Partisi'nde istifa depremi
- 'Cumhur' seçmeninden Erdoğan'a kötü haber