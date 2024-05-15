Uzmanından açıklama: İç kulak hastalıkları vertigoya neden olabilir

Yayınlanma: 15.05.2024 - 13:47

Güncelleme: 15.05.2024 - 13:47

Bayındır Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, iç kulaktakiler başta olmak üzere birçok hastalığın, vertigoya yol açabileceğini belirtti.

Bu kapsamda, iç kulakta bulunan vestibüler (denge) sistemdeki hastalıklara bağlı ortaya çıkan ve denge bozukluğuna neden olarak gündelik hayatı etkileyen vertigo konusunda birikime bilim insanlarının bir araya geldiği 15. "Vertigoya Pratik Yaklaşım" toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi.

Dünyada vestibüler tıp alanında önemli çalışmalara imza atan uzmanların bir araya geldiği uluslararası toplantıda, konferans ve panellerin yanı sıra, özellikle vertigo tanısı pratiğinde kullanılan uygulamaların olduğu kurslar da düzenlendi.

Açıklamada, etkinlikteki görüşlerine yer verilen Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Mustafa Tankut Tabak, vizyonlarının; tıbbi etik ve kaliteden taviz vermeden geliştirdikleri hasta odaklı, güvenilir ve kanıta dayalı, tıbbın gerektirdiği son bilgi ve teknolojiyi kullanarak hizmet vermek olduğunu belirterek, "Benimsediğimiz vizyon ile çalışmalarımızı özveriyle yürütüyor, tıp bilimini ve sağlık hizmetini ileriye taşıyacak her adımı destekliyoruz. Tescilli Vertigoya Pratik Yaklaşım markamız da bu çalışmalardan sadece biri." ifadelerini kullandı.

Vertigoya ilişkin çalışmalarıyla yurt içi ve dışında tanınan, bu toplantıları başlatarak, gelişmesinde önderlik eden Bayındır Hastaneleri Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin ise vertigonun irdelenmesi ve güncel tedavi yöntemlerinin paylaşılması amacıyla rutin olarak belli aralıklarla bu etkinliği gerçekleştiğini belirtti.

"BAŞ DÖNMESİ İLK BELİRTİ"

Vertigonun bir hastalık değil, hastalık bulgusu olduğunu vurgulayan Özgirgin, "Vücudun denge sisteminin merkezi olan iç kulaktaki hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalık, vertigoya neden olabiliyor. Baş dönmesi, ilk belirti. Ancak hastalar baş dönmesini tanımlamakta zorlanıyor. En sık hissedilen, çevrenin dönüyor gibi olması. Ama kişinin kendini dengesiz hissetmesi, yerin ayağın altından kayıyormuş gibi olması, sersemlik hissi gibi de tanımlanabiliyor. Bu tari?er, doktorun baş dönmesinin ayırıcı tanılarını yapmasına yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

''TEŞHİS KONULMASI OLDUKÇA UZUN BİR SÜRE ALIYOR''

Ayırıcı tanıda baş dönmesi süresinin de önem taşıdığını vurgulayan Özgirgin, şunları kaydetti:

"Hastaların denge sorunları konusunda irdelenmesi ve teşhis konulması, oldukça uzun bir süre alıyor. Günümüz hastane koşullarında teşhis, tanı ve tedavi sürecinde baş dönmesi şikayeti olan hastalara hak ettikleri zaman ayrılamıyor. Zor bir konu olması, karmaşık yapısı, doktor ve sağlık personelinin zaman yaratıp, ilgi duyup üzerinde durmamasından dolayı denge sistemiyle ilgilenen kişi sayısı, hem dünyada hem de Türkiye'de çok az. Bu nedenle gelenekselleşen Vertigoya Pratik Yaklaşım toplantılarımız, büyük önem taşıyor."

Denge ve baş dönmesi problemi yaşayan hastalar, iş görme, araba kullanma, merdiven çıkma gibi rutin faaliyetleri yerine getiremiyor ve hayattan soyutlanıyor. Denge problemlerinin tanı ve tedavisinin uzun süreli olması ise hastaların dengeli bir yaşama kavuşmasını zorlaştırıyor.



