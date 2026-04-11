Uzmanından ailelere kritik uyarı: 'Büyüyünce geçer' demeyin, süreci geciktirmeyin!

Çocukluk döneminde sıkça karşılaşılan iletişim, dil ve konuşma güçlükleri, doğru zamanda müdahale edilmediğinde çocuğun gelişimini ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Dil ve Konuşma Terapisti İrem Çimen, Akran Akademi bünyesinde yürüttükleri çalışmalara değinerek, özellikle pediatrik grupta erken tanının önemini vurguladı.

"SADECE KONUŞMA DEĞİL, İLETİŞİM BECERİSİ"

Dil ve konuşma terapisinin geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirten Çimen, yapılan çalışmaları şu sözlerle özetledi:

"Çocukluktan yetişkinliğe her yaş grubunun ihtiyacına yönelik müdahale yöntemleri kullanıyoruz. Kekemelik, otizm, Down sendromu, işitme kaybı ve yutma bozuklukları gibi iletişimi etkileyen birçok alanda bireysel terapi programları yürütüyoruz. Amacımız bireylerin iletişim becerilerini geliştirerek yaşam kalitelerini artırmaktır."

"BİLİMSEL DAYANAĞI OLMAYAN SÖZLERE İNANMAYIN"

Ebeveynlerin çocuklarının gelişimini yakından takip etmesi gerektiğini hatırlatan Çimen, toplumda sıkça dile getirilen yanlış inanışlara karşı çıktı. "Daha küçük, büyüyünce geçer", "Erkek çocuk geç konuşur" ya da "Okula başlayınca düzelir" gibi ifadelerin bilimsel bir temeli olmadığını ifade eden Çimen, bu tür söylemlerin profesyonel destek alma sürecini tehlikeli boyutta geciktirdiğini söyledi.

NE ZAMAN TERAPİSTE BAŞVURULMALI?

İrem Çimen, uzman desteği gerektiren durumları şöyle sıraladı:

Çocuk yaşıtlarına göre geç konuşmaya başladıysa,

Kelime dağarcığı sınırlıysa ve cümle kurmakta zorlanıyorsa,

Sesleri yanlış üretiyor, karıştırıyor veya konuşması anlaşılamıyorsa,

Konuşmada takılmalar, kelime tekrarları ve uzatmalar görülüyorsa,

Çiğneme, yutma ve salya kontrolü problemleri mevcutsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır.

Çimen ayrıca; otizm, Down sendromu, işitme kaybı ve serebral palsi gibi durumlara bağlı gelişen dil bozukluklarında da terapist desteğinin gelişim için en sağlıklı sonucu vereceğini sözlerine ekledi.