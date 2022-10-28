Uzmanından 'doğum kontrol hapı' uyarısı

28 Ekim 2022 Cuma, 07:00

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zehra Tavukçuoğlu, toplumda doğum kontrol hapları hakkında yanlış ve olumsuz bilgilerin olduğunu aktardı.

Doğum kontrol haplarının yalnızca gebelikten korunma amaçlı kullanıldığı düşüncesinin yanlış olduğunu ifade eden Op. Dr. Zehra Tavukçuoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu hapların kısırlık, kilo artışı ve kanser yaptığına, sivilce ve kıllanmayı arttırdığına dair inanışlar var. İlaç kullanımının bırakılması ile plansız ve istenmeyen gebeliklerin sayısı artıyor. Plansız gebelikler hem anne hem çocuk sağlığı açısından son derece riskli. Toplum sağlığı açısından doğum kontrol yöntemleri ve doğum kontrol haplarının doğru kullanımı hakkında kadınların bilgilendirilmesi gerekir"

"YUMURTALIK, RAHİM VE KOLON KANSERİ RİSKİNİ AZALTIYOR"

Doğum kontrol haplarının sivilce ve tüylenme artışı yapmasının aksine bu tarz sağlık sorunlarında tedavi amacıyla kullanıldığını vurgulayan Tavukçuoğlu, bu haplarının kanıtlanmış faydalarını şöyle özetledi:

"Doğum kontrol hapları sadece doğum kontrol amacıyla kullanılmaz. Birçok farklı durumda da tedavi amacıyla bu ilaçlara başvurulabilir. Adet düzensizliğinde adetlerin düzene girebilmesi, adet ağrılarının hafiflemesi, adet öncesi gerginlik sendromu tedavisinde de kullanılır. Kıllanma artışı, erkek tipi saç dökülmesi, sivilcelenme, çikolata kisti olarak bilinen endometriozis hastalığının tedavisinde de kullanılır. Ayrıca doğum kontrol hapları, yumurtalık, rahim ve kolon kanseri riskini de azaltıyor. Basit yumurtalık kistlerinin oluşumunu önlüyor. Tabii ki bu haplar doktor kontrolünde kullanılmalı"

Yeni nesil doğum kontrol haplarına ilişkin bilgi de veren Tavukçuoğlu, "Eskiden kullanılan doğum kontrol haplarında birçok yan etki görülebiliyordu. Hormon dozu yüksek olmasından dolayı bulantı, kusma, şişkinlik gibi yan etkiler yapıyor diye ilaç bırakılıyor ya da hiç başlanmıyordu. Yeni nesil doğum kontrol haplarında daha düşük doz hormon olması nedeniyle bu tarz yan etkiler oldukça azaldı" ifadelerini kullandı.