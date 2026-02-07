Uzmanından 'glutensiz diyet' uyarısı: Moda diye yaparken sağlığınızdan olmayın!

Yaklaşık 15 yıldır glutensiz beslenme üzerine bilimsel çalışmalar yürüten Prof. Dr. Münir Anıl, bilinçsiz diyetlerin tehlikelerine vurgu yaptı. Glutenin buğdayda bulunan doğal bir protein olduğunu belirten Anıl, şu ifadeleri kullandı:

"Diyet yapmak isteyen bazı kişiler ‘glutensiz besleniyorum’ diyerek bunu bir trend haline getirdi. Bu çok sıkıntılı bir durumdur. Eğer herhangi bir hastalık teşhisi konulmadan glutensiz beslenmeye devam edilirse, bazı vitaminler, mineraller ve besin bileşenleri gıdalardan alınamaz. Bu da uzun vadede vücut sağlığına ciddi zararlar verir."

KİMLER GLUTENSİZ BESLENMELİ?

Prof. Dr. Anıl, bu beslenme biçiminin yalnızca belirli hastalık grupları için zorunlu olduğunu ifade etti. Çölyak hastalarının yanı sıra; fibromiyalji, irritabl bağırsak sendromu, otizmin bazı türleri, haşimato ve gluten alerjisi olan kişilerin bu diyeti uygulaması gerektiğini hatırlatan Anıl, "Bu bireylerde 20 miligramlık gluten bile hastalığı ilerletebiliyor" dedi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR TEŞHİSLİ BİREYLER İÇİN SÜRÜYOR

Glutensiz ürünlerde lezzet ve besleyicilik sorununu aşmak için yürüttükleri projelerden bahseden Prof. Dr. Münir Anıl, sevindirici gelişmeleri paylaştı. Baklagillerden ve mısır unundan iki farklı tarhana geliştirdiklerini belirten Anıl, çocuklar için glutensiz cips ürettiklerini de sözlerine ekledi.

PATENT AŞAMASINDAKİ YENİLİK: BAKLA ŞEKERİ



Özellikle tatlı ihtiyacına yönelik yeni bir ürün üzerinde çalıştıklarını duyuran Anıl, "Bakla şekeri üzerine yüksek lisans tezini tamamladık ve patent aşamasındayız. 9 farklı bakla şekerini, bu hastaların faydasına sunacağız" diye konuştu. Ayrıca Samsun’daki yerel yönetimlerin açtığı glutensiz kafelerin, teşhisli bireylerin sosyal hayata katılımı için örnek teşkil ettiğini belirtti.