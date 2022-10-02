Uzmanından 'ilaç' uyarısı: 'Mevsimsel hastalıklarla artış yaşanıyor'

02 Ekim 2022 Pazar, 07:00

Hava sıcaklıklarının ani değişim gösterdiği şu günlerde enfeksiyon hastalıkları yaygınlaştı. Mevsim geçişi sebebiyle bir anda yükselen veya düşen sıcaklıklar, hazırlıksız yakalanan birçok kişinin hasta olmasına neden oldu. Grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyon hastalıklarında yaşanan vaka artışıyla birlikte ilaçlara talep de arttı. Mevsimsel hastalıkların ilaçlarının satışında hareketlilik olduğunu belirten Eskişehir Eczacılar Odası Başkanı Metin Kamış, “Hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları doktor ve eczacı denetiminde kullanmakta fayda vardır” dedi.

“BENZER HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR BİLE FAYDA ETMEYEBİLİR”

Kullanılacak ilaçlar hakkında hekim veya eczacı tavsiyesine mutlaka uyulması gerektiğini söyleyen Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, benzer hastalıklar için daha önceden alınan ilaçların etkili olmayabileceğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle mevsim değişiminden kaynaklı ani hava sıcaklık artış ve düşüşlerinden dolayı grip ve soğuk algınlığı vakaları son günlerde arttı. Bununla birlikte hastalarımızın grip ve soğuk algınlığı için ilaç ve antibiyotik tüketimi de artış gösterdi. Lakin bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları doktor ve eczacı denetiminde kullanmakta fayda vardır. Çünkü rahatsızlığın bakteriyel mi viral mi olduğunu kişi kendisi bilemez. Geçmiş günlerde geçirilen benzer hastalıklarda kullanılan ilaçlar bile fayda etmeyebilir. Bizim maalesef millet olarak komşuma veya arkadaşıma iyi gelmiş bende bu ilacı kullanıyorum alışkanlığımız üst noktadadır. Bu durum kesinlikle sağlığımız açısından büyük risk taşımaktadır. Bu sebeple kişilerin rahatsızlık baş gösterdiğinde hekime ve eczacıya danışmaları ve onların önereceği ilaçları kullanmaları gerekmektedir. Mevsim geçişlerinde vücut direncimizi arttırmak için kullanılan vitamin ve mineral takviyelerini de hekim ve eczacı kontrolünde almakta fayda vardır.”