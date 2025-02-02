Uzmanından ’kalp sağlığı’ önerisi: 'Mineraller içeren gıdaları sofranızdan eksik etmeyin'

Yayınlanma: 02.02.2025 - 12:58

Güncelleme: 02.02.2025 - 13:00

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin, sağlıklı bir kalp için minerallerden zengin besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirtti. Minerallerin, kan basıncını düzenlemeden kalp ritmini dengelemeye kadar çok sayıda faydası olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Narin, "Kalp sağlığı için en önemli mineraller potasyum, magnezyum, kalsiyum ve demirdir. Bu mineralleri içeren gıdaları sofranızdan eksik etmeyin" dedi.

KALP DOSTU MİNERALLER

Sağlıklı bir yaşam tarzının, düzenli egzersizin ve dengeli beslenmenin kalp sağlığını korumadaki önemine dikkat çeken Narin, minerallerin yeterli miktarda alınmasının şart olduğunu ifade etti. Kalp dostu minerallerin başında potasyum, magnezyum, kalsiyum ve demirin geldiğini belirten Narin, şu bilgilere yer verdi:

Potasyum : Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur, kalp ritmini dengeler. Muz, kivi, ıspanak, tatlı patates, kuru kayısı, somon, domates, mercimek gibi besinlerde bulunur.

Magnezyum : Kalp kasının sağlıklı çalışmasını destekler, kan basıncını düzenler. Badem, kabak çekirdeği, yeşil yapraklı sebzeler, avokado ve bitter çikolata magnezyum için önemli kaynaklardır.

Kalsiyum : Kalp kasılmalıarını düzenler, kan basıncını kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Yoğurt, peynir, susam, tahin, kurubaklagiller ve yeşil yapraklı sebzeler kalsiyum açısından zengindir.

Demir: Vücudun oksijen taşımasını sağlar, kalp yorgunluğunu önler. Kırmızı et, yumurta, mercimek, nohut, yeşil yapraklı sebzeler demir açısından zengin gıdalardır.

MİNERAL EKSİKLİKLERİNİN ETKİLERİ

Minerallerin kalp sağlığı için kritik öneme sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Narin, eksikliklerinin ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade etti. Magnezyum eksikliğinin kalp ritim bozukluklarına sebep olabileceğini vurgulayan Narin, şu açıklamalarda bulundu:

"Magnezyum kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kan basıncını düzenler. Yapılan çalışmalar, magnezyum eksikliğinin kan basıncını artırabileceğini göstermiştir. Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları için önemli bir risk faktörüdür."

Potasyumun hücre içi sıvı dengesinin korunmasında önemli rol oynadığını belirten Narin, eksikliğinin düzensiz kalp ritmi gibi sorunlara neden olabileceğini söyledi. Kalsiyum eksikliğinin kalp atışlarında düzensizliğe yol açabileceğini, demir eksikliğinin ise kalbin oksijen taşımak için daha fazla çalışmasına sebep olacağını ifade etti.

BİLİNÇSİZ TAKVİYEYE DİKKAT!

Doç. Dr. Cüneyt Narin, bilinçsiz mineral takviyesi kullanımına karşı da uyarıda bulundu. Vücudun ihtiyacı olan mineral ve vitaminlerin dengeli beslenme ile alınabileceğini belirten Narin, "Doktor önerisi olmadan, gerekli tetkikler yapılmadan herhangi bir mineral takviyesi kullanmayın" dedi.