Uzmanından koleraya karşı uyarı: 'Halk sağlığı için küresel bir tehdit'

Yayınlanma: 23.11.2023 - 10:04

Güncelleme: 23.11.2023 - 10:05

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bengisu Ay, koleranın halk sağlığına yönelik küresel bir tehdit oluşturduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu. Kolera, Vibrio cholerae bakterisinin neden olduğu bir akut ishal enfeksiyonudur ve kirlenmiş su veya yiyeceklerin tüketilmesiyle bulaşır.

Dr. Ay, kolera hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Kolera, halk sağlığına yönelik küresel bir tehdit ve eşitsizliğin ve sosyal gelişme eksikliğinin bir göstergesi olmaya devam etmektedir. Kolera, şiddetli akut sulu ishale neden olabilen son derece öldürücü bir hastalıktır."

Kolera vakalarının sayısının son yıllarda arttığına dikkat çeken Dr. Ay, 2020 yılında 24 ülkeden 323 bin 369 vaka ve 857 ölüm bildirildiğini ifade etti. Hastalıktan korunmanın temiz suya erişim, hijyen kurallarına uygun gıda hazırlama, el yıkama gibi önlemlerle mümkün olduğunu vurguladı.

Koleranın tedavisi için erken müdahalenin hayati öneme sahip olduğunu belirten Dr. Ay, "Erken ve uygun tedavi ile vaka ölüm oranı yüzde 1’in altında kalacaktır" dedi. Ayrıca, çinko kullanımının çocuklarda önemli bir yardımcı tedavi olduğunu ve emzirmenin teşvik edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.