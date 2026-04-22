Uzmanından kritik 'ek gıda' uyarısı: 1 yaş öncesi bu besinleri sakın vermeyin!

Bebeklerin gelişiminde en kritik dönemeçlerden biri olan ek gıdaya geçiş süreci, pek çok ebeveyn için merak ve endişeyi beraberinde getiriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Kılıç, bu sürecin yalnızca karın doyurmak değil, bir öğrenme süreci olduğunu vurguladı.

BEBEĞİNİZ EK GIDAYA HAZIR MI?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk 6 ay sadece anne sütünü önerirken, 6. aydan itibaren tamamlayıcı besinlere geçişi işaret ediyor. Ancak Dr. Kılıç, takvim yaşından ziyade bebeğin gelişimsel belirtilerinin takip edilmesi gerektiğini belirtiyor:

Baş ve boyun kontrolünün sağlanması,

Destekli oturabilme yetisi,

Yemeğe ilgi gösterme ve kaşığa uzanma,

Dil itme refleksinin azalması.

SOFRADAKİ TEHLİKE: 1 YAŞ ÖNCESİ YASAKLAR LİSTESİ

Ek gıdaya başlarken bazı besinler bebek sağlığı için ciddi riskler taşıyor. Dr. Kılıç’ın kırmızı çizgileri ise şunlar:

Bal: 1 yaş öncesi botulizm (zehirlenme) riski nedeniyle kesinlikle yasak.

Tuz ve Şeker: Böbrek yükünü artırır ve tat eşiğini bozar.

Yumurta Beyazı: Yüksek alerji riski taşır (Yumurta sarısına 6. ayda başlanabilir).

İnek Sütü: 1 yaş öncesi içecek olarak önerilmez.

ALERJİ RİSKİNE KARŞI '3 GÜN KURALI'

Yeni besinlerin tek tek ve 2-3 gün arayla tanıtılması gerektiğini hatırlatan Dr. Kılıç, "Küçük miktarlarda başlayın, sabah saatlerinde vererek gün içinde gözlem yapın" tavsiyesinde bulundu. Özellikle yoğurt 6. aydan, alerjen potansiyeli olan balık ise 7-8. aylardan itibaren uygun hazırlama yöntemleriyle listeye eklenebilir.

BEBEKLERE HANGİ BALIK VERİLMELİ?

Balığın beyin gelişimi için önemine değinen Kılıç, ağır metal uyarısında bulundu: "Bebeklerde öncelik küçük ve kısa ömürlü balıklar (hamsi, istavrit, mezgit) olmalıdır. Kılıç balığı, kalkan ve konserveler yüksek cıva riski nedeniyle önerilmez."

EK GIDAYA GEÇİŞTE EN SIK YAPILAN 6 HATA

Dr. Kadir Kılıç, ebeveynlerin düştüğü yaygın hataları şöyle sıraladı:

Erken Başlamak: 4. aydan önce başlamak sindirim sorunlarına yol açar.

Geç Kalmak: 8. aydan sonraya bırakmak demir eksikliği ve seçici yeme riskini artırır.

Püre Israrı: Pütürlü gıdaya geçişi geciktirmek çiğneme becerisini köreltir.

Zorla Yedirmek: Israrcı tutum açlık-tokluk sinyallerini bastırır, yeme bozukluğuna zemin hazırlar.

Ekran Karşısında Beslemek: Bebek doyduğunu fark edemez, sosyal öğrenme gerçekleşmez.

Ödül/Ceza Kullanmak: "Sebzeni yersen tatlı var" demek besinler arasında sağlıksız bir hiyerarşi oluşturur.

Önemli Not: Ailede ciddi alerji öyküsü varsa, ek gıdaya başlamadan önce mutlaka bir çocuk doktoruna danışılmalıdır.