Uzmanından kritik uyarı: 'Saç dökülmesi ilerlediyse, ilaçlar etkili olmaz'

Yayınlanma: 30.04.2025 - 16:37

Güncelleme: 30.04.2025 - 16:37

Dr. Mehmet Erdoğan, "Son yıllarda saç dökülmesi ve saç ekimi konuları giderek daha fazla ilgi görüyor. Saç dökülmesi, yalnızca estetik bir kaygı değil, aynı zamanda psikolojik olarak da bireyleri etkileyen önemli bir durumdur. Özellikle erkeklerde genetik yatkınlık, stres, hormonal değişiklikler ve çevresel faktörler saç dökülmesine neden olabilirken, kadınlarda da doğum sonrası hormonal değişimler, beslenme eksiklikleri ve tıbbi rahatsızlıklar saç kaybına yol açabilir" diye konuştu.

Dr. Mehmet Erdoğan, "Saç ekimi artık sadece dökülen saçları geri kazanmak değil, kişinin kendine güvenini yeniden inşa etmesini sağlayan bir süreç. Her hastamızın bireysel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kişiye özel tedavi planları oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Saç ekimi kararı vermeden önce dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Dr. Erdoğan, şunları söyledi:

"Saç ekimi için en uygun zaman, dökülmenin belirli bir seviyeye ulaştığı ancak donör bölgenin hâlâ güçlü olduğu zamandır. Çok erken yapılan ekimler, saçın doğal görünümünü bozabilir, daha önemlisi, dökülme devam ettiği için ilerleyen yıllarda ek seans gerektirebilir.

"Genellikle 25 yaşın altındaki bireylerde saç dökülme süreci devam ettiği için, erken yaşta yapılan ekimler uzun vadede ek işlemler gerektirebilir. 30 yaş ve üzeri hastalarda dökülme süreci daha netleştiği için saç ekimi planlaması daha sağlıklı olabilir.

"Saç ekiminde en kritik faktörlerden biri, hastanın donör bölgesindeki saç yoğunluğudur. Donör bölge yetersizse, ekim için uygun bir aday olmayabilirsiniz. Bu yüzden uzman bir doktor tarafından detaylı analiz yapılmalıdır.

"Sigara kullanımı, düzensiz uyku, sağlıksız beslenme gibi faktörler saç ekimi sürecini olumsuz etkileyebilir. Operasyon öncesinde ve sonrasında sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, ekimin başarısını artırır."

Dr. Erdoğan, "Son yıllarda Türkiye, saç ekimi ve medikal turizm alanında dünyanın en çok tercih edilen ülkelerinden biri haline geldi. Yüksek kaliteli sağlık hizmetlerinin uygun maliyetlerle sunulması, modern teknolojik altyapı, tecrübeli sağlık profesyonelleri ve hasta memnuniyetine verilen önem, Türkiye'yi bu alanda bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bu başarının arkasında ise sadece uygun fiyatlar değil, aynı zamanda üst düzey tıbbi standartlar, kapsamlı danışmanlık süreçleri ve kişiye özel tedavi yaklaşımları yatıyor. Bu noktada biz, Türkiye'nin medikal estetikteki gücünü temsil eden öncü kuruluşlardan biri olarak öne çıkıyoruz" diye konuştu.