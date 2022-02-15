Uzmanından saç bakımında dikkat edilmesi gereken ‘püf nokta’ önerileri

15 Şubat 2022 Salı, 00:00

Saç bakım uzmanı Şenol Mert kadınların özellikle kış aylarında saç bakımına daha fazla özen göstermeleri gerektiğinin altını çizerek, “Kış aylarında şapka gibi aksesuarlar soğuklara karşı korunmak için etkili olsa da derinin nefes almasını engelleyerek saçlarda ciddi yıpranmaların oluşmasına sebep olur. Doğru saç bakım ürünleriyle saçın daha güçlü oluşumunu tetiklemek ve saç bakımını etkili biçimde yapmak mümkün” diye konuştu.

“BU ETKENLERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR”

Kadınların dört mevsim saç bakımını aksatmamaları gerektiğine vurgu yapan Şenol Mert, “Saç bakımı mevsimlere indirgenemez. Dört mevsim aralıksız olarak saç bakımının doğru yöntemler kullanılarak yapılması gerekir. Zengin içerikli bakım ürünleri, saçları güçlendiriyor ve bu tarz ürünler ile tüm mevsimlerin olumsuz şartlarını bertaraf etmek mümkün. Saç bakım ürünü tercih ederken kadınların en çok paraben, SLS ve silikon gibi etkenlere dikkat etmesi gerekiyor. Bu etkenleri içeriğinde barındırmayan saç bakım ürünleri kesinlikle tercih edilmemeli ve anti-aging etkisi kanıtlanan bakım ürünlerine yönelim gösterilmeli” dedi.

“SAĞLIKLI BESİNLER TÜKETMEK TAHMİN EDİLDİĞİNDEN DAHA ÖNEMLİ”

Saç sağlığının güçlü bir beslenme düzeninden geçtiğini belirten Mert, “Saç bakımında sağlıklı besinler tüketmek tahmin edildiğinden daha önemli. Bilineceği üzere avokado, havuç, yulaf ve somon gibi besin kaynakları son dönemin trendleri arasında. Bunların dışında C Vitamini ve Omega-3 açısından zengin her türden besinin saçları güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Bu besinler, saçları güçlendirmekle kalmıyor aynı zamanda yeni saç oluşumunu da destekliyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca kuru veya yıpranmış saçlar için kadınlara özel öneriler de veren Şenol Mert, “Çay ve hindistan cevizi yağının saç için oldukça verimli birer kaynak olduğunu biliyoruz. Bu ürünlerle hazırlanan maskeleri saçlara uygulayarak, kuru ve yıpranmış saç sorunlarının çözüme kavuşturulması mümkün” dedi.