Uzmanından sosyal medya uyarısı: Cildinizi popüler uygulamalara kurban etmeyin!

Kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte ciltte gözenekli görünüm, matlaşma ve renk tonu eşitsizlikleri gibi sorunlar daha belirgin hale geliyor. Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Muhammed Burak Yücel, bahar döneminde cildi yaza hazırlamanın yollarını anlatırken, sosyal medya üzerinden yayılan kontrolsüz uygulamalara karşı önemli uyarılarda bulundu.

"AĞIR SOYUCU İŞLEMLERDEN KAÇININ"

Yaza geçiş sürecinde güneşin açısının dikleştiğini hatırlatan Dr. Yücel, iyileşme süresi uzun olan ağır tedavilerin riskli olduğunu belirtti. Uzman Dr. Yücel, bu dönemde yapılabilecek güvenli işlemleri şöyle sıraladı:

Hafif içerikli kimyasal peelingler,

Nem aşıları ve leke mezoterapileri,

Botoks uygulamaları ve medikal cilt bakımları.

SOSYAL MEDYA İLLÜZYONUNA DİKKAT!

İnternette popüler olan ve hızlı sonuç vaat eden uygulamaların komplikasyon riskinin çok yüksek olduğunu belirten Dr. Yücel, "Sosyal medyada gördüğümüz her uygulama her cilt tipi için uygun değildir. Bizim için önemli olan sürdürülebilir ve uzun süreli iyilik halidir. Bilinçsizce yapılan işlemler, 2-3 ay sonra lekenin daha şiddetli nüksetmesine veya akne sorunlarının daha komplike hale gelmesine neden olabilir" dedi.

YAZIN OLMAZSA OLMAZI: SPF 30 VE 50

Cilt bakım rutininde güneş koruyucunun hayati önem taşıdığını vurgulayan Yücel, sadece kremin yeterli olmadığını ifade etti. Özellikle tatil dönemlerinde fiziksel bariyerlerin önemine değinen Yücel, "Güneş kremlerini gün içerisinde 2-3 kez yenilemek şart. Bunun yanı sıra şapka ve güneş ışığını geçirmeyen kıyafetlerle cildimizi ultraviyole ışınlarından korumalıyız" uyarısında bulundu.