Uzmanından uyarı: 'Alzheimer hastalığı kadınları daha çok etkiliyor'

Yayınlanma: 20.09.2024 - 13:05

Güncelleme: 20.09.2024 - 13:05

Alzheimer, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 55 milyon insan demans hastasıdır ve bu rakamın 2050 yılına kadar 139 milyona ulaşması beklenmektedir. Beyindeki sinir hücrelerinin hasar görmesiyle ortaya çıkan bu hastalık, hafıza kaybı, düşünme yetilerinde bozulma ve davranış değişiklikleriyle karakterize olmaktadır. Nöroloji uzmanı Prof. Dr. M. Zülküf Önal, Alzheimer hastalığı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

ALZHEİMER'IN YAYGINLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ

Prof. Dr. Önal, Alzheimer’ın hafıza, düşünme ve davranış sorunlarına yol açan ilerleyici bir beyin hastalığı olduğunu belirterek, "Alzheimer, bunamanın en yaygın nedenidir ve bunama vakalarının yüzde 60 ila 80’ini oluşturur. Şu anda kesin bir tedavi yoktur, ancak hastalığın biyolojisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmakta ve gelecekteki tedavilerin önünü açmaktadır. Alzheimer’ın tek bir nedeni yoktur; genetik, yaşam tarzı ve çevre gibi birden fazla faktörden kaynaklanmaktadır. En büyük risk faktörü ise yaştır; 65 yaşından sonra hastalığa yakalanma riski önemli ölçüde artar." dedi.

Prof. Dr. Önal, kadınların Alzheimer'a yakalanma olasılığının erkeklere göre daha yüksek olduğunu, bu farkın kısmen kadınların daha uzun yaşamalarıyla açıklanabileceğini vurguladı. Ayrıca, sağlıklı beslenme, sosyal aktivitelerde bulunma ve düzenli egzersiz yapmanın Alzheimer riskini azaltabileceğini de ekledi.

ERKEN TANI VE TEŞHİS YÖNTEMLERİ

Demans tipinin belirlenmesinde erken ve doğru teşhisin önemini vurgulayan Önal, "Teşhis süreci, kapsamlı tıbbi geçmiş, zihinsel durum ve ruh hali testleri, fiziksel ve nörolojik muayene ile birlikte çeşitli testleri içerir. Koku testi ile erken tanı artık mümkündür. Cilt biyopsisi, demans tiplerinin ayırıcı tanısında kullanılmaktadır." ifadelerini kullandı.

HASTALIĞIN İLERLEME HIZI VE YÖNETİMİ

Alzheimer hastalığının zamanla şiddeti artan semptomlarla aşamalı olarak ilerlediğini söyleyen Önal, yaşam kalitesinin uyku bozuklukları, sinirlilik, halüsinasyonlar gibi psikolojik semptomlardan etkilenebileceğini belirtti. İlaç dışı stratejilerin önemli olduğunu, bazı tedavi yöntemlerinin beynin elektrik, manyetik ve ses dalgaları ile uyarılmasıyla gerçekleştirilebileceğini ekledi. Ayrıca, yüksek kolesterol için kullanılan ilaçların Alzheimer’ı önleyebileceği ve kontrollü kahve tüketiminin de faydalı olduğu belirtilmiştir.

ALZHEİMER'DAN KORUNMA STRATEJİLERİ

Prof. Dr. Önal, Alzheimer’dan korunmak için şu önerilerde bulundu:

Sık sık okuma ve öğrendiklerini paylaşma

Kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol seviyelerini normalde tutma

Düzenli egzersiz yapma

Kafa travmalarına karşı dikkatli olma

Madde bağımlılığı, sigara ve alkol kullanımından kaçınma

Uyku düzenine dikkat etme

Depresyonun tedavi edilmesi

Hastalıktan korunmanın yollarının bilinmesi ve uygulanması, Alzheimer riskini önemli ölçüde azaltabilir.