Kayıp Alzheimer hastası kadın, 43 saat sonra bulundu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde önceki gün evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Adliye Karakafa (72), 43 saat sonra evine 300 metre mesafedeki çalılıkta bulundu.

Kayıp Alzheimer hastası kadın, 43 saat sonra bulundu
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DHA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 17:29

İstanbul’da yaşayan Adliye Karakafa, bir süre önce eşiyle Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi Sahil Yolu Caddesi’ndeki yazlığına geldi.

Alzheimer hastası kadın 17 Eylül’de saat 15.30 sıralarında evden çıktı. İddiaya göre eşi de peşinde gitti ancak kendisine ulaşamadı. Eşinin ihbarıyla Karakafa için arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma, JÖH, JAK, NAK, ANDA, Bursa MAG-DER, İHH, Osmangazi Belediyesi ve UEDAŞ ekiplerinin arama çalışmaları 43’üncü saatte sonuç verdi.

Adliye Karakafa, bugün saat 10.30 sıralarında evine 300 metre mesafede Çevreyolu Caddesi’ndeki çalılıkta bitkin vaziyette bulundu. Düşmeye bağlı olarak kollarında ve bacaklarında sıyrıklar olduğu belirlenen Karakafa, ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Olayla ilgi inceleme başlatıldı. 

 

 

 

 

 

 


Etiketler: #alzheimer #Alzheimer hastası #Bursa

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