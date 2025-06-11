Uzmanından uyarı: Burun içi eğriliği sanıldığı kadar masum değil

Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Rauf Oğuzhan Kum, halk arasında yaygın olarak görülen septum deviasyonu (burun eğriliği) hakkında önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Kum, açıklamasında, “Burnunuzdan rahat nefes alamıyor, gece horluyor, spor yaparken çabuk yoruluyor ya da sabahları yorgun uyanıyorsanız; sebebi, burun içinde ‘septum’ adı verilen yapının eğri olması olabilir. Bu durum doğuştan gelebileceği gibi, sonradan geçirilen travmalarla da ortaya çıkabilmektedir. Septum deviasyonu, burnu ikiye ayıran kıkırdak ve kemik yapının sağa ya da sola eğilmesiyle oluşur. Bazı bireylerde fark edilmeyecek kadar hafif seyrederken, bazı kişilerde ciddi nefes alma güçlüklerine yol açabilir. Bu yapısal sorun yalnızca nefes darlığına neden olmakla kalmayıp, aynı zamanda baş ağrısı, geniz akıntısı, boğaz kuruluğu, sık tekrarlayan sinüzit atakları ve uyku bozuklukları gibi birçok sağlık sorununa da neden olabilmektedir” diye konuştu.

‘TANISI KOLAY, ÇÖZÜMÜ MÜMKÜN’

Septum deviasyonunun, Kulak Burun Boğaz uzmanı tarafından yapılacak basit bir muayene ile teşhis edilebileceğini belirten Prof. Dr. Kum, “Şikâyetlerin hafif olduğu durumlarda ilaç tedavileriyle rahatlama sağlanabilir. Ancak eğrilik ileri düzeydeyse, kalıcı çözüm çoğu zaman cerrahi müdahaledir. Septoplasti adı verilen bu ameliyatla eğri yapı düzeltilir ve kişi burundan çok daha rahat nefes almaya başlar. Ameliyat nispeten kolay ve hastalar günlük yaşamlarına hızlı dönebilecek prosedür içerir. Tam ve sağlıklı bir nefes, yaşam kalitesini doğrudan etkiler. Burun tıkanıklığını hafife almayın. Sorunun kaynağını öğrenmek için bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurun” dedi.