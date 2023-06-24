Uzmanından uyarı: Tatil öncesi göz sağlığınızı ertelemeyin

Yayınlanma: 24.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 24.06.2023 - 07:00

Göz kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan lazer tedavilerinde son yıllarda geliştirilen yeni yöntemlerin iyileşme sürecini birkaç saate kadar indirdiğini belirten Dünyagöz Ankara Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kemal Özülken, “Halk arasında ‘göz çizdirme’ olarak adlandırılan lazer ameliyatları, miyop, hipermetrop, astigmat rahatsızlıkları olup gözlük takmak istemeyen bireylere uyguladığımız tedavi yöntemidir.

Bütün hastaların endişe duyduğu en baştaki konu, lazer ameliyatı olduktan sonra ne kadar sürede günlük hayata döneceğini ya da denize, havuza ne kadar sürede giremeyeceği endişesi duyuyor. Öncesinde günler, haftalar hatta aylar sonrasında tatile gitmelerini önerdiğimiz hastalarımıza şimdi saatler içerisinde iyileştikleri için 2-3 gün içerisinde tatile gitmelerinde bir sakınca olmadığını ifade ediyoruz” diye konuştu.

"HASTALARIN İYİLEŞME SÜRELERİ KISALIYOR"

Göz kusurlarının lazer tedavisiyle düzeltilmesinin uzun yıllardan itibaren uygulanan bir yöntem olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kemal Özülken, “No-Touch yöntemi daha yavaş iyileşme sürecine sahip olan bir yöntem. Hastaların günlük hayatına dönmeleri en az 6 günü buluyordu. Hastalarımızın en az 3 hafta denize veya havuza girmelerini tavsiye etmiyorduk. LASIK tedavi yöntemi de hızlı iyileşme gösteren bir yöntem ancak gözde şekli ile biraz oynandığı için hastalarımızın en az 10 gün suya girmelerini istemiyoruz.

Son çıkan SMILE Professional tedavi yöntemi ile işlem süreci hem kısalıyor hem de ameliyattan sonra saatler içerisinde hasta günlük hayatına geri dönebiliyor. Bu yöntem ile hastalarımız en fazla 3 gün sonra tatil planlarını yapabiliyorlar. Teknolojinin gelişmesiyle beraber hastaların iyileşme süreleri kısalıyor ve kişiler bu nedenle tatil planlarını ertelemelerine gerek kalmıyor. Tatile gitmeden önce lazer ameliyatı olacak hastalarımız göz ameliyatlarında geliştirilen yeni tedavi yöntemleri sayesinde denizin tadını rahatlıkla çıkarabilecekler” dedi.

"BU TEDAVİ YÖNTEMİ İLE 3 SAAT İÇERİSİNDE GÜNLÜK HAYATINA DEVAM EDEBİLİYOR"

SMILE Professional tedavi yönteminin 2009 yılından bu yana bilindiğini ancak 2020 yılından itibaren kullanılmaya başlandığını belirten Doç. Dr. Kemal Özülken, “Bu tedavi yöntemini uygulayan sayılı merkez vardır. Teknoloji geliştikçe iyileşme süreci de konfor da hastaların ameliyat sonrasındaki ağrı veya batma hissi de giderek azalıyor. SMILE Professional yönteminde ameliyat 9 saniye sürüyor. Hasta hiçbir şekilde baskı, ağrı hissetmeden 9 saniye boyunca yeşil bir ışığa bakmasını istiyoruz. Hastanın işlemi bittikten sonra yatağa değil, direk evine gönderiyoruz. Yani hastanın ameliyattan sonra bir istirahat süreci olmuyor.

Ameliyat sonrası maksimum 2-3 saat yanma ve batma hissi olması normaldir. Sonrasında hasta günlük hayatına rahat bir şekilde devam edebiliyor. Her hastaya bu yöntem uygulanacak diye bir şey yok. Hastanın detaylı bir muayene sürecinden geçmesi ve göz yapısının buna uygun olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Her şey uygun yolunda ve bir sıkıntı yoksa hastalar konforlu bir şekilde tedavilerini olup gözlüklerini ve lenslerini kullanmayı bırakabilirler. Yaz döneminin geçmesini bekleyip tatil dönemi nedeniyle ameliyatını erteleyen hastalarımıza tavsiyemiz, planlarını sadece 3-4 gün erteleyerek rahatlıkla kontak lens veya gözlüklerinden kurtulabilecekler” diye konuştu.