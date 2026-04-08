Uzmanlar anne adaylarını uyardı: 20. haftadan sonra ortaya çıkan bu belirtilere dikkat!

Gebelik sürecinde ortaya çıkabilen ve hayati risk taşıyan sağlık sorunlarından biri olan preeklampsi, erken tanı konulmadığında ciddi sonuçlara yol açabiliyor. VM Medical Park Maltepe Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Bergen Laleli Koç, özellikle gebeliğin ikinci yarısında sıklaşan bu tabloya dair kritik bilgiler paylaştı.

PREEKLAMPSİ NEDİR VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Doç. Dr. Koç, preeklampsiyi genellikle gebeliğin 20. haftasından sonra görülen, yüksek tansiyon ve idrarda protein kaçağı ile seyreden bir tablo olarak tanımlıyor. Hastalığın temelinde plasenta gelişimindeki bozuklukların yattığını belirten Koç, "Bu durum anne damarlarında daralmaya ve tansiyon yükselmesine yol açarak böbrek ve karaciğer gibi organ sistemlerini etkileyebilir" dedi.

BEBEK İÇİN HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Erken fark edilmeyen gebelik zehirlenmesinin bebek üzerinde geri dönülemez etkiler bırakabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Bergen Laleli Koç, şu uyarıda bulundu:

"Plasentaya giden kan akımı azaldığında bebek yeterli oksijen ve besini alamaz. Bu durum gelişme geriliğine, erken doğuma ve maalesef bebeğin anne karnında kaybına yol açabilir."

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Anne adaylarının vücutlarındaki değişimleri yakından izlemesi gerektiğini ifade eden uzman isim, acilen doktora başvurulması gereken semptomları şöyle sıraladı:

Şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı,

Görme bulanıklığı veya ışık çakmaları,

Yüz ve ellerde ani gelişen şişlik (ödem),

Hızlı kilo artışı ve nefes darlığı,

Midenin üst kısmında hissedilen ağrı.

Kimler Risk Altında?

İlk gebelikler, ileri anne yaşı, obezite, çoğul gebelikler ve diyabet öyküsü olanlarda riskin daha yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Koç, ailede preeklampsi öyküsü bulunmasının da önemli bir faktör olduğunu söyledi.

KORUNMA VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Preeklampsinin kesin tedavisinin çoğu zaman doğum olduğunu ifade eden Koç, hafif vakaların yakın takiple yönetilebileceğini belirtti. Riskli gebelerde erken dönemde uygulanan düşük doz aspirin tedavisi gibi koruyucu yaklaşımların önemine değinen Doç. Dr. Koç, düzenli tansiyon ölçümü ve idrar testlerinin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.