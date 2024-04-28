Uzmanlar Hatay için defalarca uyardı, umursanmadı ve felaket geldi: Dikkat kuduz var!

Yayınlanma: 28.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.04.2024 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay’da yurttaşların sorunlarına bir sorun daha eklendi. Defne ilçesinde kuduz olan bir köpek, Meydancık Mahallesi’nde bulunan çiftlikteki üç inek ve iki köpeğe saldırdı. Olay sonrası Meydancık ve komşu mahallesi Güneysöğüt karantinaya, Tavla, Koçören, Hancağız ve Hüseyinli mahalleleri ise gözlem altına alındı. Hayvanları kapsayan önlemler 6 ay sürecek.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, önlemler kapsamında belirtilen bölgelere hayvan giriş çıkışı yasaklandı. Sahipsiz başıboş kedi, köpekler ile vahşi hayvanlar, Defne Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanıp aşılanacak ardından bakım evlerine alınacak.

Defne’nin komşu ilçeleri Samandağ, Yayladağı, Antakya ve Altınözü ilçeleri de olası bir vaka konusunda uyarıldı.

KAPASİTE YETERSİZ

Cumhuriyet’e konuşan Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz şu an için herhangi bir yurttaşta kuduz vakası görülmediğini söyledi. Yılmaz, bölgedeki barınaklarda en fazla 600 hayvanın gözlem altına alınabileceğine dikkat çekerek “Konteynerlerde kapsamlı işlem yapılmalı ve barınak sayısı hızlıca artırılmalı. Bu konuda çevre ilçe ve illerden de destek gelmedi” diye konuştu.

Sürecin “insan ve hayvan sağlığı” olarak ele alınması gerektiğinin altını çizen Dr. Yılmaz, deprem sonrasında plansızlığın bu yaşananlarda payı olduğuna değinirken bölge şartlarının risk artırıcı bir etken olduğunu da vurguladı. Dr. Yılmaz, hastanelerde yeteri kadar kuduz aşısı olduğunu ve yurttaşların herhangi bir belirti durumunda vakit kaybetmeden hastanelere gitmesi gerektiğini belirtti.

TTB ÖNLEM ALDI

TTB Hatay İl Koordinatörü Dr. Ali Kanatlı, kentte önlem aldıklarını belirtti. Kanatlı konuya ilişkin şunları söyledi: “İlgili kurum ve kuruluşlarla görüştük. Aşı ve serum sorgulaması yapıldı. İlimizde 2 bin kuduz serumu ve 3 bin kuduz aşısı olduğu öğrenildi. Bu bilgiler devlet hastanesi başhekimleri ile paylaşıldı. İlgili birimler olası vakalar için hazır duruma getirildi. Süreci yakından takip ediyoruz.”