Uzmanlar kimyasal içerikli cilt bakım ürünlerine karşı uyardı

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 07:00

Uzmanlar, yaklaşan yaz ayları öncesi özellikle kimyasal içerikli cilt bakım ürünleri kullananlara uyarılarda bulunuyor. Kimyasal içerikli ürünlerin cilde bakım yapmasından çok zararı bulunduğu belirten güzellik Uzmanı Fatma İçiren, bu ürünlerin yaz aylarında ter ile buluşması halinde zamansız erken yaşlanmaya neden olabileceğini söyledi.

Yurttaşlara uyarılarda bulunan İçiren, “Özellikle yaz zamanlarında kimyasal içerikli ürünlerden uzak durmalarını istiyorum. Çünkü cilde son derece zarar verecektir. Dermo kozmetik ürünler kullanılmasını tercih ediyoruz. Sağlıklı bir cilde sahip olabilmek için kimyasal ürünlerden kesinlikle uzak durulmasını istiyoruz. Yaz geldiği için sağlıklı ciltler dahil herkes mutlaka güneş kremi kullanmalı.

Yaz dönemlerinde çok ağır makyaj yapılmasını zaten tavsiye etmiyoruz. Makyaj yapılacaksa eğer mutlaka cilt bariyerlerini güçlendirecek kuvvetlendirecek kremler kullanılmasını istiyoruz. Piyasada bir çok ürün kimyasal içerikli. Dolayısıyla bu ürünler ciltteki ter ile buluştuğunda zamansız yaşlanmalara sebep olacaktır. Nihai tüketicilerden ısrarla şunu rica ediyoruz. Cildiniz her şeyden önemli. Cildinize kullanacağınız ürünleri çok iyi araştırarak alın. Çünkü ödediğiniz para karşılığında cildinizin zarar görmesini istemeyiz. Nihai tüketicilerimizden özellikle rica ediyorum. Cildimiz en değerli giysimiz. Lütfen cildinize kullanacağınız ürünlerin içeriklerini etkenlerini hatta bu ürünleri satan firmaları bile çok iyi araştırınız” dedi.



