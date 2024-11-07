Uzmanlar kızamık ve boğmacaya karşı uyarıyor: 'Vakalar artıyor, tedbirleri almak gerekiyor'

Yayınlanma: 07.11.2024 - 11:17

Güncelleme: 07.11.2024 - 11:17

Son dönemlerde kızamık ve boğmaca gibi bulaşıcı hastalıklarda dünya genelinde artış yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, aşılama oranlarının düşmesi, aşı reddi ve doz eksikliklerinin ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu belirtti. Biruni Üniversitesi Hastanesi’nden Prof. Dr. Eda Kepenekli ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Deniz Aygün, vakalardaki artışı değerlendirerek aşılamanın önemini vurguladı.

"BOĞMACA KÜÇÜK BEBEKLER İÇİN HAYATİ TEHLİKE YARATIYOR"

Prof. Dr. Eda Kepenekli, boğmaca vakalarındaki artışa dikkat çekerek, "Boğmaca vakaları İstanbul başta olmak üzere birçok ilde artış gösteriyor. Özellikle küçük bebeklerde ağır seyreden bu hastalığın komplikasyonları, apne ataklarıyla nefesin kesilmesi, kafa içi kanama gibi ciddi riskler taşıyor" dedi. Prof. Dr. Kepenekli, boğmacanın özellikle 6 aylıktan küçük bebeklerde daha tehlikeli olduğunu belirterek, aşılamanın hayati önem taşıdığını ifade etti. Gebelerin gebeliğin son 3 ayında aşılanarak bebeklerini koruyabileceğini söyledi.

"KIZAMIK VAKALARINDA YILLAR SONRA YÜKSELİŞ GÖZLENİYOR"

Kızamık hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kepenekli, “Ülkemizde, özellikle 2 yıl önce kızamık vakalarında belirgin bir artış yaşandı ve salgın kontrol altına alınsa da vaka sayılarında artış gözlemleniyor. Aşılama oranlarının düşmesi, bu hastalıkların tekrar ortaya çıkmasına neden oluyor" dedi. Prof. Dr. Kepenekli, kızamığın çocuklarda ateş, döküntü, öksürük, burun akıntısı ve yüksek ateş gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade etti ve aşının önleyici bir kalkan olduğunu vurguladı.

"AŞI KARARSIZLIĞI VE AŞI REDDİ BULAŞICI HASTALIKLARI TETİKLİYOR"

Doç. Dr. Deniz Aygün de kızamık ve boğmacanın geçmiş yıllara oranla daha sık görülmeye başladığını belirtti. Pandemi döneminde aşılama oranlarının düşmesiyle birlikte bu hastalıkların arttığını belirten Aygün, "Bu iki enfeksiyon da aşıyla önlenebilir. Aşılanmadığımız takdirde, bu hastalıklar ciddi komplikasyonlara ve hatta ölüme neden olabilir" dedi. Aygün, boğmacanın özellikle süt çocuklarında ağır seyrettiğini ve koza aşı stratejisiyle bebeğin çevresindeki yetişkinlerin aşılanarak koruma sağlanabileceğini ifade etti.

"HASTA KİŞİLER OKULA GÖNDERİLMEMELİ, KORUYUCU TEDBİRLER ALINMALI"

Aygün, enfekte kişilerin okula gönderilmemesi, mesafeye dikkat edilmesi ve genel hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşı takvimine uyulmasının ve mevsimsel grip aşılarının çocuklara uygulanmasının, bulaşıcı hastalıkların yayılımını engellemede önemli olduğunu kaydetti.

UZMANLAR AŞILAMANIN ÖNEMİNİ VURGULADI

Uzmanlar, bulaşıcı hastalıklara karşı en etkili korunma yönteminin aşılama olduğunu belirterek, ebeveynleri çocuklarını aşı takvimine uygun şekilde aşılatmaları konusunda uyardı. Aygün, "Hiçbir anne, baba çocuğunu bu hastalıklar nedeniyle yoğun bakımda görmek istemez. Aileler, aşıların önemini genellikle hastalığı geçirdikten sonra anlıyorlar, ancak bu durumda geç kalınmış olabilir” diyerek ailelere uyarılarda bulundu.