Uzmanlar sağlıklı kişilerin estetik amaçlı bilinçsizce kullanımına karşı uyardı: Reçetesiz zayıflama iğneleri tehlike saçıyor

Bayraktar, zayıflama iğnelerinin beyindeki iştah merkezini etkilediğini belirterek “Son zamanlarda popülerlik kazanan zayıflama iğneleri temel olarak Glukagon-benzeri peptid-1 (GLP1) reseptör agonistleri adı verilen bir ilaç sınıfına aittir. GLP-1, bağırsaklarda üretilen ve özellikle yemekten sonra salgılanan ve kan şekeri kontrolünü düzenleyen bir hormondur. Birçok organı etkileyerek metabolizmayı düzenler. Zayıflama iğneleri GLP-1 hormonunu taklit ederler diyebiliriz. Zayıflama iğneleri, beynin iştah merkezi, mide, pankreas ve dolaylı olarak yağ dokusu gibi farklı organ ve sistemleri etkileyerek kilo kaybını çok yönlü destekler” ifadelerini kullandı.

ELON MUSK ÖRNEĞİ

Bayraktar, “Birçok kullanıcı önce-sonra fotoğrafları paylaştı ve ilacın mucizevi etkilerinden bahsetti. Bu da talebin patlamasına yol açtı. Daha somut bir örnek verecek olursam; Elon Musk’ın Ekim 2022’de GLP-1RA türü olan semaglutid kullanarak kilo verdiğini açıklaması sonrası İtalya’nın Lazio bölgesinde yapılan çalışmada semaglutid kullanımında belirgin artış gözlemlendi” dedi.

'EKSİK, YANILTICI BİLGİLER'

Son yıllarda sosyal medya ve ünlü etkisinin, GLP-1RA’yı yalnızca diyabet ve obezite hastaları değil, sağlıklı bireylerin de estetik amaçlı kullanmasına yol açtığına değinen Bayraktar, “Bu trendin özellikle ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa’da TikTok ve Instagram üzerinden yayıldığı vurgulanıyor. TikTok üzerinden yapılan bir çalışmada GLP-1RA yan etkileri hakkında paylaşılan bilgilerin yüzde 70’inin eksik veya yanıltıcı olduğu bulundu” uyarısında bulundu.

Bayraktar şöyle konuştu: “Artan popülerlik aynı zamanda ilaçların yanlış ve reçetesiz kullanımı gibi tehlikeleri de beraberinde getirdi. Kontrolsüz kullanım, reçetesiz satış ve merdiven altı üretim yoluyla GLP-1RA ilaçlarının kullanılması ciddi tehlikeler doğurabiliyor. Bilimsel araştırmalar bu konuda şu risklere dikkat çekiyor; GLP1RA ilaçlarıyla ilgili toplam yüzde 1.2 oranında psikiyatrik yan etki raporlanmış. Depresyon (yüzde 50), anksiyete (yüzde 38.7), intihar düşüncesi (yüzde 19.6) gibi ciddi yan etkiler özellikle kontrolsüz kullanım durumunda daha yüksek risk oluşturuyor.

'SAHTE ÜRÜNLER YAYGINLAŞTI'

Medya raporları ve bilimsel çalışmalar, sahte GLP-1RA ürünlerinin yaygınlaştığını ve insanların bunları sosyal medya veya uygun olmayan kaynaklardan temin ettiğini gösteriyor. Merdiven altı ürünler sıklıkla dozaj yanlışlığı içeriyor ve bu da aşırı mide bulantısı, kusma, sıvı kaybı ve akut pankreatit gibi ciddi durumlara yol açabiliyor. Bu yüzden yalnızca hekim gözetiminde, kesinlikle eczanelerden temin edilmesi gereklidir.”