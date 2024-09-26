Uzmanlar ‘Sarı serum’a karşı uyardı

Yayınlanma: 26.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2024 - 04:00

Halk arasında “sarı serum veya “atom” olarak bilinen serumlar özellikle pandemi döneminden sonra yaygınlaştı. Kişilerin “doping” veya güzellik serumu olarak talep ettiği işlemler hastane dışı ortamlarda da yapılmaya başlandı. Geçen günlerde yaşamını yitiren şarkıcı Metin Arolat’ın da aynı gün evinde söz konusu serumlardan kullandığı iddia edilmişti. Arolat’ın 20 yıllık sahne arkadaşı ünlü gitarist Kaan Öztürk, Arolat’ın kalp krizi geçirmesinin hemen öncesinde evde sağlık hizmeti adı altında enerji verici bir serum aldığını ve bu takviyenin kalp krizini tetiklemiş olabileceğini öne sürdü.

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar söz konusu serumların hastane dışı ve tıbbi olmayan nedenlerle kullanılmaması gerektiğine ilişkin uyarılarda bulundu. Erbaydar “Hastane dışı ortamlarda bu serumların içine birtakım vitaminler veya ne olduğunu bilmediğimiz maddeler katılabilir. Bu maddelere bağlı alerjik reaksiyonlar görülebilir, uygulayan kişi dozunu ayarlayamayabilir veya damar açma işleminde zarar verilebilir. Dolayısıyla bu, sağlık personeli olmayan kişilerin uygulamaması gereken bir girişimdir. Bunu bir moda olarak veya doping gibi ‘gideyim de bir serum taktırayım’ şeklinde uygulanması doğru değil. Bunlar belirli tıbbi koşullarda ve sağlık personeli tarafından uygulanması gereken işlemlerdir”