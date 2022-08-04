Uzmanlar uyardı: 'Aşı karşıtlığı büyük risk'
Koronavirüsün hâlâ öldürücü bir hastalık olduğuna vurgu yapan Türk Klinik Mikrobiyolji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, mutlaka bir aşılama kampanyasına ihtiyaç olduğunu belirtti.
Sağlık Bakanlığı, 18-24 Temmuz haftasına ait koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre haftalık vaka sayısı 365 bin 424 oldu, 157 kişi yaşamını yitirdi. Salgında günlük ortalama vaka sayısı 50 bini aştı.
Türk Klinik Mikrobiyolji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Enfeksiyonun yayılımının azaltılması için kapalı ortamlarda, toplu taşımada maske kullanımı devam etmeli” diye konuştu. Yavuz, koronavirüsün hâlâ öldürücü bir hastalık olduğuna vurgu yaparak mutlaka bir aşılama kampanyasına ihtiyaç olduğunu belirterek “Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı gibi biz de pandeminin bitmediğini en başından beri söylüyoruz. Hâlâ gripten daha ciddi bir hastalık. Eksik aşılı, aşısını yaptırmamış çok insan var. Aşı karşıtlığıyla sistematik mücadele yürütülmesi gerekiyor. Aşı karşıtlığı nedeniyle insanların ölümüne neden oldular” dedi. Prof. Dr. Yavuz, okulların açılmasına az bir süre kaldığını anımsatarak “Okullar açılmadan havalandırma önlemleri konusunda adım atılmalı. Çok maliyetli olmayan önlemlerle etkin havalandırma sağlanabilir” diye konuştu.
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