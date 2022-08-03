Dr. Ahmet İnal'dan 'post Covid sendromu' uyarısı: Koronavirüs geçirenler dikkat...

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:01

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları, Türkiye'de ve dünyada yeniden gözle görülür biçimde yükselişe geçti. Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal, koronavirüste hem vaka hem de ölü sayılarının arttığını belirtti.

Dr. İnal, "Çoğunlukla Covid-19'un hafif seyrettiğini görüyoruz fakat 'post Covid' dediğimiz durum hala devam edebiliyor. Bu hastalığı ağır geçiren kişilerde; organ tutulmaları, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklar seyrek de olsa görülüyor. Bu hastalık sonrasında kişilerde ayrıca dikkat eksikliği, adet düzensizliği ve kronik yorgunluk gibi semptomlarla karşılaşıldığına dair veriler var. Bu yüzden şu an koronavirüs geçirenlerin, 'post Covid sendromu'ndan çekinmelerinde fayda var" dedi.

'SON DÖNEMDE BOĞAZ AĞRISI ÇOK SIK GÖRÜLÜYOR'

Kapalı alanlarda maske takılmasını da öneren ve aşı uyarısı yapan Dr. Ahmet İnal, "Son dönemde daha çok boğaz ağrısı, ateş ve burun akıntısı gibi etkiler sık görülüyor. Bu bir nevi grip ve benzeri bir sendrom şeklinde görülüyor. Bu hastalık grip ile de karıştırılabiliyor. Bu semptomların 1 haftalık süre içinde azalıp, kaybolduğunu gözlemliyoruz" diye konuştu.