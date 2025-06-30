Uzmanlar uyardı: Çocuklar arasında çok hızlı yayılıyor!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Samet Özer, çocuklar arasında hızla yayılan el, ayak ve ağız hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi. Özellikle 5 yaş altı çocukları etkileyen bu bulaşıcı hastalık, kirli havuzlardan, yakın temas yoluyla ya da ortak eşya kullanımıyla kolayca yayılabiliyor.

KABARCIK BENZERİ DÖKÜNTÜLER GÖRÜLÜYOR

Viral bir enfeksiyon olan bu hastalığın, genellikle Coxsackievirus ve Enterovirus ailelerine ait virüslerden kaynaklandığını belirten Doç. Dr. Özer, “Hastalık ellerde ve ayaklarda kabarcık benzeri döküntüler ve ağız içinde ağrılı yaralarla kendini belli ediyor. Ancak döküntüler göğüs, sırt, kollar, bacaklar, genital bölge ve kalçalarda da görülebilir” dedi.

ÇOCUKLAR BİRBİRİNE BULAŞTIRIYOR

Kreş ve okul ortamlarında çocuklar arasında hızlı yayıldığına dikkat çeken Özer, “Hastalığın ilk belirtileri grip benzeri; hafif ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, karın ağrısı ve iştahsızlık olarak ortaya çıkar. Ardından döküntü ve ağız yaraları gelişir” diye konuştu.

VİRÜS HAFTALARCA VÜCUTTA KALABİLİR

Özer, belirtilerin genellikle 7–10 gün içinde geçtiğini ancak 2 yaş altı çocukların daha fazla etkilendiğini ifade etti. “Hastalığın en bulaşıcı olduğu dönem, döküntüler ortaya çıkmadan öncedir. Kabarcıklar kuruduktan sonra bulaşıcılık azalır, fakat virüs dışkıda haftalarca kalabilir” uyarısında bulundu.

BULAŞMA YOLLARI NELER?

El, ayak ve ağız hastalığının yayılma yollarını sıralayan Özer:

Enfekte kişilerin hapşırma veya öksürmesiyle havaya yayılan damlacıklar,

Tükürük, dışkı veya cilt teması,

Öpüşmek, sarılmak,

Kişisel eşyaların ortak kullanımı

gibi yollarla virüsün bulaşabileceğini söyledi.

NADİR GÖRÜLEN ANCAK CİDDİ SONUÇLAR

Hastalığın nadir de olsa bazı komplikasyonlara yol açabileceğini belirten Özer, bunları şu şekilde sıraladı:

Dehidratasyon: Ağız yaraları nedeniyle çocuklar su içmekte zorlanabilir.

Tırnak kaybı: Bazı vakalarda geçici tırnak kayıpları görülebilir.

Menenjit ve ensefalit: Nadir olmakla birlikte beyin zarı iltihabı gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir.

DOKTORA BAŞVURMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Doç. Dr. Samet Özer, hastalık belirtileri görüldüğünde zaman kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini vurguladı. "Uygun tedavi planlaması ve bulaşıcılığın önlenmesi için uzman kontrolü şarttır" ifadelerini kullandı.