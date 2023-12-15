Uzmanlar uyardı: Çoğu bölgede çocuk nöroloğu bulunmuyor

Yayınlanma: 15.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.12.2023 - 03:00

Türk Nöroloji Derneği’nin 59. kongresi, “çocuk nörolojisi” ana teması ile düzenlendi. Kongrede konuşan Türk Nöroloji Derneği Çocuk Nörolojisi Çalışma Grubu moderatörü Prof. Dr. Füsun Erdoğan, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 350’ye yakın çocuk nöroloğu bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 2021 sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi olduğuna ve 22 milyon 738 bin 300’ünü çocuklar oluşturduğuna göre 100 bin çocuğa düşen çocuk nöroloğu sayısı 1.3” dedi. Erdoğan, “Bu uygulamadan kısa vadede kazananlar var, belli kişiler ve merkezler bu hastaları topluyor” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Erdoğan, “Özellikle Anadolu’da yurttaşların bu hizmete ulaşamadığını, azımsanmayacak bir kesimin büyük şehirlere taşınmak durumunda kaldığını” kaydetti.

Nörologların mevcut yasal düzenlemeler nedeniyle malpraktise neden olmaktan korktuğunu kaydeden Erdoğan, “Çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalından çocuk nöroloğu olmak üzere yan dal yapan uzmanlar, sadece 4 ay süre ile nöroloji anabilim dalında rotasyona gelmekte. Bu rotasyonu çoğu kez sadece vizitlere katılarak ve son derece yetersiz bir eğitim alarak tamamlamaktalar” ifadelerini kullandı.