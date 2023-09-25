Uzmanlar uyardı: 'Kış mevsimi girmeden grip aşınızı olunuz'

Yayınlanma: 25.09.2023 - 13:35

Güncelleme: 25.09.2023 - 13:35

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Osman Kocabıyık, grip hastalığından korunmanın önemini vurgulayarak, "Grip aşısı her yıl Ekim ayından başlanarak Şubat ayına kadar yaptırılabilir. Hastalığı oluşturan virüs DNA yapısını sık sık değiştirdiğinden hastalık geçirenler bağışıklık kazanamıyor. Bu nedenle riskli kişilerde aşının her yıl yenilenmesi gerekiyor. Bağışıklık aşıdan iki hafta sonra ortaya çıkıyor ve koruyuculuğu yüzde 70 civarındadır" şeklinde uyardı.

Uzmanlar ülkede bulunan dört farklı influenza virüs tipini içeren inaktive (cansız) influenza aşısının, grip hastalığına yol açmadan koruma sağladığını belirtti. Bu aşının riskli gruplara, Sağlık Bakanlığının belirlediği sıra dahilinde ücretsiz olarak yapıldığını ve her branştan hekimlerce reçete edildiğinde yılda bir defaya mahsus karşılandığını ekledi.

KURALLARA UYULMADI VAKALAR ARTTI

Grip hastalığının Ekim ayından Nisan ayına kadar sürdüğünü söyleyen uzman, grip virüslerinin maske, mesafe ve izolasyon önlemleri nedeniyle son iki yılda fırsat bulamadığını, ancak bu yıl kurallara uyumun azalmasıyla grip vakalarında artış yaşandığını belirtti.

Özellikle kronik hastalığı olan kişilerde grip hastalığının daha ağır seyrettiğini vurgulayan Dr. Kocabıyık, "Grip, ani ateş yükselmesi, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, yorgunluk, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürükle kendini gösterir. Kronik rahatsızlığı olan kişilerde ise çok daha ciddi sonuçlara yol açabilir" şeklinde uyardı.

Grip hastalığının antibiyotikle tedavi edilmediğini belirten uzman, hastaların öncelikle istirahat etmesi ve destek tedavisi alması gerektiğini söyledi. Ayrıca, gripli kişilerin öksürük ve hapşırırken ağızlarını mendille veya kollarıyla kapatmaları ve sık sık ellerini yıkamaları gerektiğini hatırlattı.

Sonuç olarak, grip hastalığına karşı en etkili korunma yolunun grip aşısı olduğunu vurgulayan uzmanlar, riskli gruplardaki bireylerin aşılarını düzenli olarak yenilemeleri gerektiğini söylüyorlar. Grip salgınlarının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması için aşıların önemli bir rol oynadığını unutmamak önemlidir.