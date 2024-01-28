Uzmanlar uyardı: 'Obezite, ergenliğe giriş yaşını düşürebiliyor'

Yayınlanma: 28.01.2024 - 10:57

Güncelleme: 28.01.2024 - 10:57

Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Arzu Jalilova, kız çocuklarının 8, erkek çocuklarının ise 9 yaşından önce başlayan ergenlik belirtilerini "erken ergenlik" olarak adlandırarak, beslenmenin ergenlik gelişimini etkileyen önemli faktörlerden biri olduğunu vurguladı. Jalilova, yaklaşık 5 bin çocuktan birinin erken ergenlik yaşadığını belirtirken, özellikle aşırı kilolu veya obez çocuklarda ergenliğe erken girme olasılığının daha yüksek olduğunu ifade etti.

Ergenlik döneminin başlangıcının hipofiz bezinin hormon salgılamasıyla tetiklendiğini açıklayan Jalilova, kız çocuklarının 8 ila 13, erkek çocuklarının ise 10 ila 15 yaşları arasında ergenliğe girdiğini belirtti. Araştırmaların, çocukların ergenliğe eskisinden daha erken başladığını gösterdiğini dile getiren Jalilova, erken ergenlikle obezite arasında muhtemel bir bağlantı olduğunu söyledi. Aşırı kilolu veya obez çocuklarda erken ergenliğin daha sık görüldüğünü ifade eden Jalilova, ergenliğin beslenme ihtiyaçlarını artıran bir zirve büyüme atağı olduğunu ve beslenmenin bu süreci önemli ölçüde etkilediğini belirtti.

Jalilova, ebeveynlere ergenlik gelişimini doğru zamanlamak ve obeziteye bağlı etkileri önlemek için beslenmeye dikkat etmeleri çağrısında bulundu. Toksin ve hormon içeren ürünlere maruz kalımın sınırlanmasının önemine değinen Jalilova, işlenmemiş gıdaların tercih edilmesini ve şeker, yüksek kalorili yiyeceklerin yanı sıra işlenmiş veya plastik kaplarda saklanan yiyeceklerden kaçınılmasını önerdi. Ebeveynlere düşen rolün büyük olduğunu vurgulayan Jalilova, erken ergenlik tanısı konulduktan sonra yaşam tarzı değişikliğine ek olarak, çocuk endokrinoloji uzmanının değerlendirmeleri sonrasında ilaç tedavilerinin de uygulanabileceğini belirtti.