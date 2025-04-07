Uzmanlar uyarıyor: Nefes darlığı kalp hastalığının habercisi olabilir!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 12:30

Güncelleme: 07.04.2025 - 12:30

Nefes darlığı, çabuk yorulma ve çarpıntı gibi şikayetlerin ilerleyen yaşa bağlanmasının sağlık sorunlarının teşhisinde gecikmelere yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Uzmanlar, bu belirtilerin kalp rahatsızlıklarının habercisi olabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle yaşlı hastalarda, kalp hastalığı ve ek sağlık sorunları bulunan, sağlık durumu ameliyat için uygun olmayan aort kapak hastalarına, ameliyat riski olmadan aort kapağının değişimini sağlayan TAVI (Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonu) yöntemi uygulanabiliyor.

TAVI YÖNTEMİ NEDİR?

TAVI, aort kapağındaki daralma ve kireçlenme nedeniyle kalbin yeteri kadar kan pompalayamaması sonucu gelişen semptomları gidermek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Ekibi, bu yöntemin hem hekim hem de hasta açısından önemli etkileri olduğuna dikkat çekti. Kardiyoloji Bölümü İdari Sorumlusu Doç. Dr. Dilay Karabulut, TAVI'nin, kasıktan yapılan küçük bir kesi ile aort kapağının yerleştirilmesi işlemi olduğunu belirterek, "Eskiden bu tür vakalarda cerrahi aort kapak replasmanı yapılırdı. Ancak günümüzde TAVI işlemi, seçilmiş hastalarda daha konforlu bir seçenek haline gelmiştir. Bu işlem sayesinde hastalar kısa sürede taburcu olabiliyor ve hastaneye yatış süresi de kısalmaktadır" dedi.

DÜŞÜK RİSKLİ HASTALARDA TAVI UYGULAMASI

Doç. Dr. Muhsin Kalyoncuoğlu, TAVI'nin eskiden yalnızca ameliyat edilemeyen hastalarda uygulandığını, ancak artık düşük ve orta riskli hastalarda da yapılabileceğini söyledi. Kalyoncuoğlu, "Günümüzde TAVI, 75 yaş üstü hastalarda, şeker, diyabet, böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları bulunan hastalar için tercih edilen bir yöntemdir. Ancak bu işlemde kararı sadece kardiyologlar değil, kalp ekibi birlikte verir" diye ekledi.

YENİ NESİL TAVI KAPAKLARI İLE İLERİ DÖNEM AVANTAJLAR

Uzm. Dr. Ersan Oflar, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni nesil TAVI kapaklarıyla işlemler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yeni nesil kapaklar, hekimler için daha konforlu hizalama imkanı sağlıyor. Ayrıca bu kapaklar, hastanın kalıcı pil ihtiyacını azaltabiliyor. Kapağın doğru yerleştirilmesi, uzun vadeli başarı için çok önemli" dedi.

YAŞLILIK BELİRTİLERİ VE AORT KAPAK HASTALIĞI

TAVI yönteminin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Oflar, "Çabuk yorulma, nefes darlığı ve bayılma gibi şikayetler yaşlılıkla ilişkilendirilebiliyor, ancak bu semptomlar aort kapağı hastalığının belirtisi olabilir. Bu nedenle, bu tür şikayetler yaşayan kişilerin bir kardiyoloji uzmanına başvurmaları ve gerekli tetkiklerin yapılması gerekiyor" dedi. Oflar, hastaların düzenli olarak ekokardiyografik değerlendirmelerden geçmeleri gerektiğini vurguladı.

TAVI UYGULANAN MERKEZLERDE YOĞUNLUK

TAVI işlemlerinin, yılda 100 vakaya kadar yapıldığı hastanelerde gerçekleştirildiğini belirten uzmanlar, bu alanda deneyimin artmasıyla birlikte işlem başarı oranlarının da yükseldiğini ifade etti. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Ekibi, her hafta bir ya da iki hastaya TAVI uyguladıklarını ve hastaların tedavi süreçlerinin oldukça başarılı geçtiğini belirtti.