12 yaşındaki çocuk geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi!

Muğla'da ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Öykü Nas Meşe, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

12 yaşındaki çocuk geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi!
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DHA
Yayınlanma: 05.04.2025 - 08:29

Dalaman'da doğduğundan bu yana kalp rahatsızlığı teşhisi konulan ve birçok kez operasyon geçirdiği öğrenilen Öykü Nas Meşe (12), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde son yapılan kalp ameliyatından sonra durumunun ciddileşmesi üzerine yoğun bakıma alındı.

Meşe, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dalaman Merkez Camisinde düzenlenen cenaze törenine, Meşe'nin ailesi, yakınları, öğretmenleri, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Çocuğun cenazesi Killik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı yayımlayarak acılı aileye dileklerini iletti.

Meşe için paylaşımda bulunan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da, "Dalaman ilçemiz Atatürk Ortaokulu'ndaki öğrencimiz Öykü Nas Meşe'nin vefatını üzülerek öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dilerim" ifadesini kullandı.


Etiketler: #Cenaze #kalp krizi #Çocuk #muğla

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