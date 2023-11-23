Uzmanlar uyarıyor: Reflü kalp kriziyle karıştırılabilir

Yayınlanma: 23.11.2023 - 10:42

Güncelleme: 23.11.2023 - 10:44

Gastroenteroloji uzmanları, reflü kaynaklı göğüs ağrısının kalp krizi ile karıştırılabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bilal Toka, mide asidinin yemek borusuna kaçması sonucu oluşan reflünün göğüs ağrısına neden olabileceğini belirtti. Reflünün ihmal edilmemesi gereken bir hastalık olduğunu vurgulayan Toka, stres faktörünün mide sorunlarında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Reflüde sıkça görülen belirtiler arasında göğüs kemiğinin arkasında yanma hissi bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Bilal Toka, bu durumun "Heartburn" olarak adlandırıldığını açıkladı. Hastaların çoğunlukla bu belirtiyi yaşadıklarını ve bu nedenle reflünün kalp kriziyle karıştırılabildiğini ifade etti. Reflü kaynaklı göğüs ağrısının, asit salgısının yemek borusunu tahriş etmesi sonucu ortaya çıktığını belirten Toka, hastaların bu durumu ciddiye alması ve tedavi için uzmana başvurması gerektiğini söyledi.

MİDE SORUNLARINDA STRES FAKTÖRÜNÜN ROLÜ BÜYÜK

Stresin mide sorunlarında etkili olduğunu belirten Toka, özellikle asidin daha fazla zarar vermesine neden olabileceğini ve stres altındayken vücudun savunma mekanizmalarının zayıfladığını ifade etti. Reflünün yüzde 20'nin üzerinde insanı etkileyen bir sorun olduğunu söyleyen Toka, kronikleşen semptomları olduğunu ve uzun süre devam eden rahatsızlıkların ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Reflü tanısının hastanın şikayetleri ve öyküsü doğrultusunda konulduğunu, bazen endoskopi gibi tetkiklerin de yapılabileceğini ifade etti. Hastaların ilaç tedavisiyle rahatlamayan durumlarda endoskopik incelemenin önemli olduğunu belirten Toka, bu yöntemin diğer sorunları ve reflünün potansiyel komplikasyonlarını anlamak için kullanıldığını söyledi.

Reflüden korunmanın temiz suya erişim, hijyen kurallarına uygun beslenme ve el yıkama gibi önlemlerle mümkün olduğunu vurgulayan Toka, erken tedavinin önemli olduğunu ve hastaların şikayetleriyle ilgili uzman desteği alması gerektiğini belirtti.